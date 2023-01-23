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Na orla de Nova Almeida

Carro bate em postes e fornecimento de energia é afetado na Serra

Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido no acidente; EDP informou que 72 clientes tiveram o fornecimento interrompido na manhã desta segunda (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2023 às 17:53

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 17:53

Carro colide contra postes em Nova Almeida, na Serra
Carro colide contra postes em Nova Almeida, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro colidiu contra pelo menos dois postes na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Nova Almeida, na Serra e ao menos 72 endereços ficaram sem energia elétrica, de acordo com a EDP, concessionária que responsável pela distribuição na região. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A dinâmica da batida não foi esclarecida.
"Equipes técnicas da EDP seguem no local trabalhando na substituição dos equipamentos atingidos e para normalizar o sistema o quanto antes", destacou a resposta da empresa.

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