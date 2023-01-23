Carro bate em postes e fornecimento de energia é afetado na Serra

Um carro colidiu contra pelo menos dois postes na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Nova Almeida, na Serra e ao menos 72 endereços ficaram sem energia elétrica, de acordo com a EDP, concessionária que responsável pela distribuição na região. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A dinâmica da batida não foi esclarecida.
"Equipes técnicas da EDP seguem no local trabalhando na substituição dos equipamentos atingidos e para normalizar o sistema o quanto antes", destacou a resposta da empresa.