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Novo México

Jovem acaba esfaqueada após discutir com amiga em Vila Velha

Vítima de 22 anos levou golpes no braço e na barriga, mas não corre risco de morte; amiga suspeita diz não se lembrar direito do que aconteceu
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

23 jan 2023 às 13:48

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 13:48

Uma confusão terminou com uma jovem de 22 anos esfaqueada na noite desse domingo (22), no bairro Novo México, em Vila Velha. A vítima e a suspeita do crime são amigas há mais de dez anos e tinham acabado de voltar de uma festa quando tudo aconteceu.
Segundo apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a moça de 22 anos mora em São Paulo e é autônoma. Ela viajou ao Espírito Santo para visitar a namorada, que mora em Vila Velha. No sábado (21), as três saíram juntas para uma festa rave.
Após o evento, elas foram beber cerveja na casa da suspeita, que tem 26 anos. Nesse momento, ela e a jovem de 22 anos se desentenderam. A vítima acabou esfaqueada no braço e na barriga. Questionada pela reportagem, a amiga diz que não lembra exatamente do que aconteceu.
Segundo a jovem de 26 anos, a faca utilizada costuma ficar debaixo da cama dela para segurança pessoal. Ela também contou à TV Gazeta, que só se recorda da amiga indo para cima dela e de ter pego a faca para afastar a vítima. Ainda assim, ela disse estar arrependida.
O Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, deve ser o primeiro a ter a gestão transferida para a fundação
Jovem foi transferida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Ferida, a jovem de 22 anos foi socorrida ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, que também fica em Vila Velha. De acordo com a namorada, ela não corre risco de morte.
Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, ninguém foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.

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