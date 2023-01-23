Jovem acaba esfaqueada após discutir com amiga em Vila Velha

Uma confusão terminou com uma jovem de 22 anos esfaqueada na noite desse domingo (22), no bairro Novo México, em Vila Velha . A vítima e a suspeita do crime são amigas há mais de dez anos e tinham acabado de voltar de uma festa quando tudo aconteceu.

TV Gazeta, a moça de 22 anos mora em São Paulo e é autônoma. Ela viajou ao Segundo apuração do repórter André Falcão, da, a moça de 22 anos mora em São Paulo e é autônoma. Ela viajou ao Espírito Santo para visitar a namorada, que mora em Vila Velha. No sábado (21), as três saíram juntas para uma festa rave.

Após o evento, elas foram beber cerveja na casa da suspeita, que tem 26 anos. Nesse momento, ela e a jovem de 22 anos se desentenderam. A vítima acabou esfaqueada no braço e na barriga. Questionada pela reportagem, a amiga diz que não lembra exatamente do que aconteceu.

Segundo a jovem de 26 anos, a faca utilizada costuma ficar debaixo da cama dela para segurança pessoal. Ela também contou à TV Gazeta, que só se recorda da amiga indo para cima dela e de ter pego a faca para afastar a vítima. Ainda assim, ela disse estar arrependida.

Jovem foi transferida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Ferida, a jovem de 22 anos foi socorrida ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, que também fica em Vila Velha. De acordo com a namorada, ela não corre risco de morte.