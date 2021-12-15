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Três feridos

Vídeo: acidente entre seis veículos interdita a BR 101, em São Mateus

Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no município. Segundo a PRF, rodovia está interditada no sentido Linhares - São Mateus
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 dez 2021 às 15:35

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 15:35

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão, um ônibus e três carros deixou três pessoas feridas na BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 13h55 desta quarta-feira (15), no km 70 da rodovia.
Acidente entre carreta, carro e ônibus na BR 101 em São Mateus
Acidente entre carreta, carro e ônibus na BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Os Bombeiros informaram que uma equipe de resgate da corporação está no local prestando atendimento, e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. O estado de saúde dos feridos não foi informado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), parte da pista está interditada no sentido Linhares - São Mateus. A Eco 101, responsável pela via, disse que, para atender à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e uma viatura de inspeção.
Mais informações em instantes.

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