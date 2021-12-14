Protesto de profissionais da Saúde complica trânsito no Centro de Vitória

Profissionais da saúde fazem um protesto no Centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, nesta terça-feira (14). De acordo com informações da Guarda Municipal, são cerca de 50 manifestantes que ocupam a Avenida Jerônimo Monteiro desde as 7 horas.
A guarda explicou que os manifestantes cobram o pagamento de abono salarial que foi prometido pelo governo do Estado. Ainda conforme a corporação, o grupo faz uma espécie de bloqueio intermitente na avenida: eles permanecem por um tempo interditando completamente a avenida, depois liberam para a passagem de carros e, em seguida, bloqueiam novamente.
A manifestação causa reflexos no trânsito da Capital. Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a Avenida Princesa Isabel completamente engarrafada no sentido São Pedro. Veja abaixo:
A reportagem acionou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) que chegou a dar um retorno, mas solicitou um prazo maior para enviar uma segunda nota. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.
Atualização
14/12/2021 - 2:01
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pediu um prazo maior para enviar uma segunda nota se posicionando sobre o caso. O texto foi atualizado.