Moradores de bairro da Serra reclamam que estão sem água há 3 dias

A dona de casa Nicolly Ramos do Nascimento Cruz, de 29 anos, mora com mais três pessoas. Segundo ela, a falta de água atrapalha as atividades do dia a dia. "Tem uma criança especial que mora em minha casa, ela não entende a situação que estamos passando e fica muito nervosa. Além disso, temos a insegurança diante da falta de respostas sobre o reparo no local", explica.