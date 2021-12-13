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Santo Antônio

Moradores de bairro da Serra reclamam que estão sem água há 3 dias

Problema no abastecimento começou na última sexta-feira (10), quando um cano foi quebrado na rua Vitória devido a um acidente. Moradores cobram solução para o problema
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

13 dez 2021 às 19:29

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 19:29

Imagine no calor dos últimos dias, querer e não poder tomar banho porque está sem água há três dias? Essa é a situação enfrentada por moradores do bairro Santo Antônio, na Serra. Eles reclamam que sofrem com o desabastecimento desde a última sexta-feira (10), quando um cano localizado na rua Vitória foi quebrado devido a um acidente, e pedem uma solução para o problema.
Moradores pegam água de cano deixado na rua.
Moradores pegam água de cano onde ocorre vazamento na rua Vitória, no bairro Santo Antônio, na Serra Crédito: Leitor/ A Gazeta
A dona de casa Nicolly Ramos do Nascimento Cruz, de 29 anos, mora com mais três pessoas. Segundo ela, a falta de água atrapalha as atividades do dia a dia. "Tem uma criança especial que mora em minha casa, ela não entende a situação que estamos passando e fica muito nervosa. Além disso, temos a insegurança diante da falta de respostas sobre o reparo no local", explica.
A moradora diz que uma equipe da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) foi ao local e afirmou para os moradores que não tinha material para consertar o cano com problema e foi embora, deixando o vazamento. Vídeos mostram pessoas da região pegando água diretamente do cano, no meio da rua Vitória. Veja:

O QUE DIZ A CESAN

A reportagem de A Gazeta demandou a Cesan para saber informações sobre a situação do abastecimento de água no bairro. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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