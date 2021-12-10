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Cesan

Manutenção pode deixar 31 bairros da Grande Vitória sem água neste sábado (11)

A população pode ser atingida caso não tenha reserva suficiente de água. O abastecimento será restabelecido gradativamente em até 24h após o término dos serviços
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 dez 2021 às 11:16

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 11:16

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Cesan programa manutenção para este sábado (11) em Cariacica, Viana e Vitória Crédito: EBC
Para garantir a continuidade do abastecimento em bairros de CariacicaViana e Vitória, a Cesan irá realizar uma manutenção neste sábado (11), das 6h às 12h
A população capixaba pode ser atingida caso não tenha reserva suficiente de água. O abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após a conclusão das atividades.

BAIRROS ATINGIDOS PELA MANUTENÇÃO:

CARIACICA

  • Alto Boa Vista;
  • Alto Lage;
  • Flexal I;
  • Porto Novo;
  • Presidente Medici;
  • São Conrado;
  • Bela Aurora;
  • Rio Marinho;
  • São Geraldo I;
  • São Geraldo II;
  • Vista Mar;
  • Cruzeiro do Sul;
  • Morada de Santa Fé;
  • Padre Gabriel;
  • Rosa da Penha;
  • Santa Bárbara;
  • Santo André;
  • Vila Palestina;
  • Nova Campo Grande;
  • Vila Independência.

VIANA

  • Caxias do Sul.

VITÓRIA

  • Condusa;
  • Conquista;
  • Ilha das Caieiras;
  • Nova Palestina;
  • Redenção;
  • Resistência;
  • Santo André;
  • Santos Reis;
  • São José;
  • São Pedro.

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