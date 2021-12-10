Manutenção pode deixar 31 bairros da Grande Vitória sem água neste sábado (11)

A população capixaba pode ser atingida caso não tenha reserva suficiente de água. O abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após a conclusão das atividades.
BAIRROS ATINGIDOS PELA MANUTENÇÃO:
CARIACICA
- Alto Boa Vista;
- Alto Lage;
- Flexal I;
- Porto Novo;
- Presidente Medici;
- São Conrado;
- Bela Aurora;
- Rio Marinho;
- São Geraldo I;
- São Geraldo II;
- Vista Mar;
- Cruzeiro do Sul;
- Morada de Santa Fé;
- Padre Gabriel;
- Rosa da Penha;
- Santa Bárbara;
- Santo André;
- Vila Palestina;
- Nova Campo Grande;
- Vila Independência.
VIANA
- Caxias do Sul.
VITÓRIA
- Condusa;
- Conquista;
- Ilha das Caieiras;
- Nova Palestina;
- Redenção;
- Resistência;
- Santo André;
- Santos Reis;
- São José;
- São Pedro.