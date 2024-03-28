Veja situação das estradas para viajar com segurança na Semana Santa no ES

O feriadão da Semana Santa deve contar com estradas cheias no Espírito Santo entre a Sexta-Feira da Paixão (29) e domingo de Páscoa (31).

Segundo os órgãos que administram as rodovias estaduais e federais, por conta das chuvas que atingiram o Estado na semana passada, a atenção no trânsito deve ser redobrada, já que muitos trechos foram interditados, estão danificados ou passam por reformas, principalmente na Região Sul capixaba.

BR 101 não terá trechos em obras até as 12 horas desta sexta Crédito: Fernando Madeira

Rodovias estaduais

No trevo entre a Rodovia ES 391 e a BR 101, em Mimoso do Sul, há interdição parcial com funcionamento em meia pista. A ponte sobre o Rio Muqui do Sul, no quilômetro 45 da ES 297, também é outro ponto de atenção por está totalmente fechada, com previsão de ser liberada apenas depois do feriado.

Ainda na ES 297, no quilômetro 15, há uma erosão na entrada do município de Apiacá e foi necessário fazer uma interdição total da via. Nesse trecho será necessário fazer a recuperação do aterro do bueiro e do pavimento, que ficaram totalmente destruídos, informou o DER. O acesso à cidade pode ser feito pelo contorno que fica na altura do KM 13, partindo de Bom Jesus do Norte.



De acordo com o órgão, na entrada de Bom Jesus do Norte, o quilômetro 2 da ES 297 também tem interdição total. A entrada na cidade pode ser feito pelas vias municipais e também pelo Estado do Rio de Janeiro.

Como rota alternativa para quem sai de outras regiões do Estado e vai sentido Bom Jesus do Norte ou cidades vizinhas, o DER-ES sugere a BR 101 sentido Rio de Janeiro, acessando pela RJ 230, em Santa Maria de Campos e Santo Eduardo de Campos, depois retorna ao Espírito Santo pela Ponte de Itabapoana.

Já na saída de Bom Jesus do Norte, a ES 484 tem uma erosão lateral na altura do KM 248, onde há interdição parcial, com uso de meia pista.

Na ES 181, no KM 86, em Alegre, uma erosão lateral obrigou os engenheiros a adotarem interdição parcial e uso de meia pista para evitar acidentes.

Na ES 379, o DER informa que no trecho de Muniz Freire a Iúna, o KM 51, tem interdição total para a reconstrução da ponte sobre o Rio Norte. “Uma rota alternativa para esse trecho da ES 379, por exemplo, é sair de Iúna, passar pela ES 185 indo até a BR 262, no sentido Vitória, acessando a ES 181, passando por Piaçu e até Muniz Freire [de onde é possível seguir viagem para Sul ou Norte do Estado]”, como sugere o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.



Na ES 177, duas encostas colapsaram no trecho entre Muqui e Mimoso do Sul, forçando a interdição total da pista por orientação da Defesa Civil. No local, está permitido apenas o acesso de ajuda humanitária para as vítimas das chuvas. Os motoristas que precisam trafegar entre as duas cidades precisam pegar uma rota alternativa. Caso saia de Muqui, a alternativa é viajar pela BR 393, depois entrar na ES 289, no sentido Camará (São Gabriel de Muqui), depois pegar a BR 101, no sentido de Atílio Vivácqua, e depois acessar a ES 391 para chegar a Mimoso do Sul.



Rodovia do Sol

Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) explica que a Rodovia do Sol (ES 060) não tem trechos em obras, mas recomenda atenção aos motoristas ao passar por espaços urbanos, como nos bairros Barra do Jucu e Ponta da Fruta, em Vila Velha , e Condados, em Guarapari , devido à grande passagem de pedestres.

“Durante o feriado prolongado, a equipe mantém a operação, inspeção e sinalização para pontos necessários. Os usuários da via que tiverem contratempos podem acionar a equipe através do contato 0800 979 0060”, informou a pasta.

Rodovias federais

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta que os motoristas devem ter atenção para circulação na BR 393, entre Muqui e Mimoso. “As chuvas causaram diversos transtornos no segmento não pavimentado da rodovia”, informou o órgão, que sinalizou que está com equipes na pista para as intervenções necessárias nas áreas próximas ao distrito de Conceição do Muqui (Mimoso do Sul).

Já na BR 101 , a concessionária que administra a via promove a ‘Operação Semana Santa’ durante todo o feriado. Segundo a Eco101, até esta sexta as 12 horas não haverá obras ou intervenções programadas que demandam interdição de pistas.

Além disso, a empresa vai disponibilizar, durante o feriado, 12 ambulâncias — sendo oito normais e quatro UTIs, 14 guinchos leves e seis pesados — para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa.

“Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária. É importante lembrar que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas em média a cada 40 quilômetros da rodovia”, informou a concessionária, que conta com plantão 24 horas no telefone 0800 7701 101 para motoristas que precisam de auxílio ao trafegar pela rodovia.

A empresa não informou pontos que estarão em obras a partir das 12 horas de sexta.

Fiscalização da PRF

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal , Emerson Pestana, em entrevista ao Bom Dia ES, detalha que a corporação vai reforçar a fiscalização nas vias federais que cortam o Estado. Todo o efetivo do órgão, inclusive os agentes que atuam na área administrativa, foi convocado para operação.