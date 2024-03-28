Veja situação das estradas para viajar com segurança na Semana Santa no ES

O feriadão da Semana Santa deve contar com estradas cheias no Espírito Santo entre a Sexta-Feira da Paixão (29) e domingo de Páscoa (31).
Segundo os órgãos que administram as rodovias estaduais e federais, por conta das chuvas que atingiram o Estado na semana passada, a atenção no trânsito deve ser redobrada, já que muitos trechos foram interditados, estão danificados ou passam por reformas, principalmente na Região Sul capixaba.
Rodovias estaduais
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) afirma que uma força-tarefa trabalha na capina, roçagem, remoção de árvores caídas, barreiras e encostas nas estradas estaduais atingidas pelas fortes chuvas.
- No trevo entre a Rodovia ES 391 e a BR 101, em Mimoso do Sul, há interdição parcial com funcionamento em meia pista. A ponte sobre o Rio Muqui do Sul, no quilômetro 45 da ES 297, também é outro ponto de atenção por está totalmente fechada, com previsão de ser liberada apenas depois do feriado.
- Ainda na ES 297, no quilômetro 15, há uma erosão na entrada do município de Apiacá e foi necessário fazer uma interdição total da via. Nesse trecho será necessário fazer a recuperação do aterro do bueiro e do pavimento, que ficaram totalmente destruídos, informou o DER. O acesso à cidade pode ser feito pelo contorno que fica na altura do KM 13, partindo de Bom Jesus do Norte.
- De acordo com o órgão, na entrada de Bom Jesus do Norte, o quilômetro 2 da ES 297 também tem interdição total. A entrada na cidade pode ser feito pelas vias municipais e também pelo Estado do Rio de Janeiro.
- Como rota alternativa para quem sai de outras regiões do Estado e vai sentido Bom Jesus do Norte ou cidades vizinhas, o DER-ES sugere a BR 101 sentido Rio de Janeiro, acessando pela RJ 230, em Santa Maria de Campos e Santo Eduardo de Campos, depois retorna ao Espírito Santo pela Ponte de Itabapoana.
- Já na saída de Bom Jesus do Norte, a ES 484 tem uma erosão lateral na altura do KM 248, onde há interdição parcial, com uso de meia pista.
- Na ES 181, no KM 86, em Alegre, uma erosão lateral obrigou os engenheiros a adotarem interdição parcial e uso de meia pista para evitar acidentes.
- Na ES 379, o DER informa que no trecho de Muniz Freire a Iúna, o KM 51, tem interdição total para a reconstrução da ponte sobre o Rio Norte. “Uma rota alternativa para esse trecho da ES 379, por exemplo, é sair de Iúna, passar pela ES 185 indo até a BR 262, no sentido Vitória, acessando a ES 181, passando por Piaçu e até Muniz Freire [de onde é possível seguir viagem para Sul ou Norte do Estado]”, como sugere o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.
- Na ES 177, duas encostas colapsaram no trecho entre Muqui e Mimoso do Sul, forçando a interdição total da pista por orientação da Defesa Civil. No local, está permitido apenas o acesso de ajuda humanitária para as vítimas das chuvas. Os motoristas que precisam trafegar entre as duas cidades precisam pegar uma rota alternativa. Caso saia de Muqui, a alternativa é viajar pela BR 393, depois entrar na ES 289, no sentido Camará (São Gabriel de Muqui), depois pegar a BR 101, no sentido de Atílio Vivácqua, e depois acessar a ES 391 para chegar a Mimoso do Sul.
Rodovia do Sol
A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) explica que a Rodovia do Sol (ES 060) não tem trechos em obras, mas recomenda atenção aos motoristas ao passar por espaços urbanos, como nos bairros Barra do Jucu e Ponta da Fruta, em Vila Velha, e Condados, em Guarapari, devido à grande passagem de pedestres.
“Durante o feriado prolongado, a equipe mantém a operação, inspeção e sinalização para pontos necessários. Os usuários da via que tiverem contratempos podem acionar a equipe através do contato 0800 979 0060”, informou a pasta.
Rodovias federais
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta que os motoristas devem ter atenção para circulação na BR 393, entre Muqui e Mimoso. “As chuvas causaram diversos transtornos no segmento não pavimentado da rodovia”, informou o órgão, que sinalizou que está com equipes na pista para as intervenções necessárias nas áreas próximas ao distrito de Conceição do Muqui (Mimoso do Sul).
Já na BR 101, a concessionária que administra a via promove a ‘Operação Semana Santa’ durante todo o feriado. Segundo a Eco101, até esta sexta as 12 horas não haverá obras ou intervenções programadas que demandam interdição de pistas.
Além disso, a empresa vai disponibilizar, durante o feriado, 12 ambulâncias — sendo oito normais e quatro UTIs, 14 guinchos leves e seis pesados — para atender caminhões, três recursos para recolhimento de animais e três caminhões pipa.
“Além disso, 12 viaturas de inspeção de tráfego vão operar na rodovia 24 horas por dia, para monitorar questões relacionadas ao trânsito, atendimento ao usuário e segurança viária. É importante lembrar que há 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), distribuídas em média a cada 40 quilômetros da rodovia”, informou a concessionária, que conta com plantão 24 horas no telefone 0800 7701 101 para motoristas que precisam de auxílio ao trafegar pela rodovia.
A empresa não informou pontos que estarão em obras a partir das 12 horas de sexta.
Fiscalização da PRF
O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Emerson Pestana, em entrevista ao Bom Dia ES, detalha que a corporação vai reforçar a fiscalização nas vias federais que cortam o Estado. Todo o efetivo do órgão, inclusive os agentes que atuam na área administrativa, foi convocado para operação.
“Se for pegar a estrada, verifique seu veículo, confira as condições de manutenção dele, dos pneus, de freio. Além disso, se for transportar criança, usem dispositivos de retenção como bebê conforto e usem sempre os cintos de segurança. Se beber, não dirija. Ultrapassem somente em local permitido pela sinalização”, alerta Pestana.