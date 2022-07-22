Veja interdições perto do Kleber Andrade para show do Gusttavo Lima

O "Buteco do Gusttavo Lima" chega a Cariacica neste sábado (23) e vai alterar o fluxo de veículos no bairro Rio Branco, nas proximidades do estádio Kleber Andrade, onde o cantor vai soltar a voz. Uma avenida e três ruas serão interditadas a partir das 14h. A previsão é liberar o trecho às 4h de domingo (24).
Agentes de trânsito da Guarda Municipal de Cariacica darão o suporte necessário durante a interdição e também orientações aos motoristas. A Polícia Militar também estará no local fazendo a segurança.
VEJA ABAIXO OS TRECHOS INTERDITADOS
O trânsito será interrompido nos seguintes trechos:
- Avenida Kleber Andrade
- Rua Rio Branco
- Rua Padre Anchieta
- Rua Waldemar Siepierski