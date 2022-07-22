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Em Cariacica

Veja interdições perto do Kleber Andrade para show do Gusttavo Lima

Agentes de trânsito da Guarda Municipal de Cariacica darão suporte necessário durante a interdição e também orientações aos motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2022 às 18:34

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 18:34

Estádio Kleber Andrade, que pertence ao governo do Estado
Estádio Kleber Andrade recebe show neste sábado (23) Crédito: Bernardo Bracony
O "Buteco do Gusttavo Lima" chega a Cariacica neste sábado (23) e vai alterar o fluxo de veículos no bairro Rio Branco, nas proximidades do estádio Kleber Andrade, onde o cantor vai soltar a voz. Uma avenida e três ruas serão interditadas a partir das 14h. A previsão é liberar o trecho às 4h de domingo (24).
Agentes de trânsito da Guarda Municipal de Cariacica darão o suporte necessário durante a interdição e também orientações aos motoristas. A Polícia Militar também estará no local fazendo a segurança.

VEJA ABAIXO OS TRECHOS INTERDITADOS

O trânsito será interrompido nos seguintes trechos:
  • Avenida Kleber Andrade
  • Rua Rio Branco
  • Rua Padre Anchieta
  • Rua Waldemar Siepierski
Trânsito de Cariacica terá interdições neste sábado (23)
Trânsito de Cariacica terá interdições neste sábado (23) Crédito: Arte | Geraldo Neto

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