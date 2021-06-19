Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pista molhada

Veículo perde o controle e provoca acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã deste sábado (19) O motorista foi socorrido por terceiros. Fluxo chegou a ser desviado para a pista da orla, mas já foi normalizado

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:57

Thalita Cezário

Thalita Cezário

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:57
Acidente na Rodovia do Sol
Veículo perde o controle e provoca acidente na Rodovia do Sol Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo um veículo foi registrado na manhã deste sábado (19),  no km 9, sentido norte da Rodovia do Sol, em Vila Velha. A batida aconteceu por volta de 6h30 após o motorista perder o controle do carro e colidir com um poste, o que deixou a dianteira do carro destruída.
O trânsito no local foi desviado para a orla para que o veículo fosse retirado da pista, que foi liberada às 8h20 da manhã. Segundo informações da Rodosol, o motorista foi socorrido por terceiros e o automóvel se encontrava abandonado quando a equipe de atendimento chegou ao local do acidente, em frente à antiga sede da Embratel, em Itaparica. 
Em nota, a assessoria da Polícia Militar comunicou que o Ciodes foi informado do acidente na Rodovia do Sol, porém quando a equipe chegou para atender a ocorrência, o condutor já não estava mais no local.

Veja Também

Homens passam de carro atirando, matam uma pessoa e deixam outra ferida em Vila Velha

Vila Velha começa a imunizar pessoas acima de 40 anos na terça-feira (22)

Tatuador há 34 anos: Conheça o artista de Vila Velha que pintou faixa 3D em protesto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Rodosol trânsito Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados