Veículo perde o controle e provoca acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um acidente envolvendo um veículo foi registrado na manhã deste sábado (19), no km 9, sentido norte da Rodovia do Sol, em Vila Velha. A batida aconteceu por volta de 6h30 após o motorista perder o controle do carro e colidir com um poste, o que deixou a dianteira do carro destruída.
O trânsito no local foi desviado para a orla para que o veículo fosse retirado da pista, que foi liberada às 8h20 da manhã. Segundo informações da Rodosol, o motorista foi socorrido por terceiros e o automóvel se encontrava abandonado quando a equipe de atendimento chegou ao local do acidente, em frente à antiga sede da Embratel, em Itaparica.
Em nota, a assessoria da Polícia Militar comunicou que o Ciodes foi informado do acidente na Rodovia do Sol, porém quando a equipe chegou para atender a ocorrência, o condutor já não estava mais no local.