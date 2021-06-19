Veículo perde o controle e provoca acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

O trânsito no local foi desviado para a orla para que o veículo fosse retirado da pista, que foi liberada às 8h20 da manhã. Segundo informações da Rodosol, o motorista foi socorrido por terceiros e o automóvel se encontrava abandonado quando a equipe de atendimento chegou ao local do acidente, em frente à antiga sede da Embratel, em Itaparica.