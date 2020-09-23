Veículo bate em palmeira e capota em Nova Venécia

Um carro capotou após colidir com uma palmeira no bairro Aeroporto em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (23). Apesar do susto, o condutor do veículo não ficou ferido no acidente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem relatou aos militares que perdeu o controle do veículo e colidiu lateralmente com uma palmeira, vindo a capotar o veículo.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recusou atendimento médico, por não apresentar ferimentos graves. O nome do condutor não foi divulgado.