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Noroeste do ES

Veículo bate em palmeira e capota em Nova Venécia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, o condutor do veículo não ficou ferido no acidente

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:21
Acidente em Nova Venécia
Acidente em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou após colidir com uma palmeira no bairro Aeroporto em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (23). Apesar do susto, o condutor do veículo não ficou ferido no acidente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem relatou aos militares que perdeu o controle do veículo e colidiu lateralmente com uma palmeira, vindo a capotar o veículo. 
Acidente em Nova Venécia
Acidente em Nova Venécia Crédito: Leitor A Gazeta
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima recusou atendimento médico, por não apresentar ferimentos graves. O nome do condutor não foi divulgado.

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