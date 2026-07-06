Uma das vítimas de colisão com mortes em Guarapari era assessora do prefeito

Uma das vítimas do grave acidente entre dois carros na Rodovia do Sol, em Guarapari, na tarde de domingo (5), era assessora do prefeito do município, Rodrigo Borges. Lorena Santos da Silva morreu no local do acidente, assim como a irmã dela. O cunhado de Lorena chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.





Nas redes sociais, Rodrigo Borges publicou uma nota de pesar pela morte da servidora.





A prefeitura do município também divulgou uma nota. No comunicado, destacou a trajetória da servidora.





"Ao longo de sua trajetória no serviço público, Lorena dedicou seu trabalho com responsabilidade, compromisso e carinho, deixando sua contribuição para o município e conquistando o respeito e a admiração de colegas e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", diz um trecho da nota.





A administração municipal também manifestou solidariedade à família e informou que decretou luto oficial de três dias pela morte da servidora.