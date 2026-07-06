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Tragédia na Rodovia do Sol

Uma das vítimas de colisão com mortes em Guarapari era assessora do prefeito

Lorena Santos da Silva estava em um dos carros envolvidos na colisão frontal que matou outras duas pessoas da mesma família, na tarde de domingo (5)

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 07:42

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 jul 2026 às 07:42
Lorena Santos da Silva
Lorena Santos da Silva Redes Sociais

Uma das vítimas do grave acidente entre dois carros na Rodovia do Sol, em Guarapari, na tarde de domingo (5), era assessora do prefeito do município, Rodrigo Borges.  Lorena Santos da Silva morreu no local do acidente, assim como a irmã dela. O cunhado de Lorena chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.


Nas redes sociais, Rodrigo Borges publicou uma nota de pesar pela morte da servidora. 


A prefeitura do município também divulgou uma nota. No comunicado, destacou a trajetória da servidora.


"Ao longo de sua trajetória no serviço público, Lorena dedicou seu trabalho com responsabilidade, compromisso e carinho, deixando sua contribuição para o município e conquistando o respeito e a admiração de colegas e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", diz um trecho da nota.


A administração municipal também manifestou solidariedade à família e informou que decretou luto oficial de três dias pela morte da servidora.

A colisão frontal entre dois carros aconteceu na tarde de domingo (5), na Rodovia do Sol, em uma curva próxima ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, na altura do balneário de Meaípe. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram presas às ferragens e morreram carbonizadas. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, as vítimas eram duas irmãs, que foram reconhecidas por familiares no local. Uma delas é Lorena Santos da Silva. A segunda mulher foi identificada como Regina. 


Um homem, identificado como Arlindo, que também estava no mesmo carro, cunhado de Lorena, foi socorrido em estado grave e levado para um hospital em Vitória. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Lorena Santos da Silva, sua irmã e seu cunhado morreram em acidente em Guarapari
Lorena Santos da Silva, sua irmã e seu cunhado morreram em acidente em Guarapari Acervo Pessoal

No outro veículo estavam duas mulheres e uma criança. As três vítimas foram resgatadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um hospital em Guarapari com ferimentos leves.


Ainda conforme os Bombeiros, quatro vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate e levadas para unidades de saúde.


O velório das irmãs acontece na manhã desta segunda-feira (6), no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba, em Guarapari. 

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