Três pessoas da mesma família morrem em grave colisão em Guarapari

Três pessoas da mesma família morreram após uma grave colisão frontal entre dois carros na tarde de domingo (5), na Rodovia do Sol, em uma curva próxima ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, na altura do balneário de Meaípe. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h30 para atender uma ocorrência de incêndio em veículos. Ao chegar ao local, os militares constataram que o fogo havia sido provocado por uma colisão frontal entre dois automóveis.





Duas pessoas ficaram presas às ferragens e, segundo o Corpo de Bombeiros, morreram carbonizadas. Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, as vítimas eram duas irmãs, que foram reconhecidas por familiares no local. Uma delas é Lorena Santos da Silva, assessora do prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges. A segunda mulher foi identificada como Regina.





Um homem, identificado como Arlindo, que também estava no mesmo carro, cunhado de Lorena, foi socorrido em estado grave e levado para um hospital em Vitória. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.





No outro veículo estavam duas mulheres e uma criança. As três vítimas foram resgatadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um hospital em Guarapari com ferimentos leves.





Ainda conforme os Bombeiros, quatro vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate e levadas para unidades de saúde.





O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, esteve no local do acidente e identificou a assessora entre as vítimas.





Nas redes sociais, a Prefeitura de Guarapari lamentou a morte da funcionária.