Trecho da BR 101 será interditado para obras entre Guarapari e Anchieta nesta sexta (09)

O trecho na altura do km 348 da BR 101 entre Guarapari e Anchieta será interditado para a detonação de rochas Crédito: Divulgação/Eco 101

Eco101, concessionária da 341,8, localizado entre os municípios de 15h. Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de uma hora em ambos os sentidos. Após ter de cancelar a detonação da rocha na última terça-feira (06) devido ao mau tempo, a, concessionária da BR 101 no Espírito Santo, vai realizar a 5ª etapa do desmonte de rocha nesta sexta-feira (09). A operação vai ocorrer no quilômetro, localizado entre os municípios de Guarapari Anchieta , a partir das. Durante a ação, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de uma hora em ambos os sentidos.

Essa intervenção faz parte das obras de duplicação do trecho entre as duas cidades e a interdição ocorrerá por razões de segurança. O tráfego será liberado após a autorização do blaster (profissional habilitado para realizar o desmonte) e limpeza das pistas.

De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Maurício Cavalli, os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação. As operações são programadas em etapas, para que sejam minimizados os impactos ao tráfego da rodovia.

“Somente neste local, devem ser executadas mais duas etapas de desmonte de rocha para que todo o trabalho seja concluído. O desmonte de rocha é uma operação complexa, que demanda estudos e muita precisão. O manejo de explosivos exige atenção total das equipes e é necessário que a atividade seja realizada durante o dia, por questões de visibilidade, para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam na obra e dos usuários que trafegam pela rodovia. Além disso, a boa visibilidade é imprescindível para limpeza da pista após a operação, a fim de que sejam identificados todos os fragmentos dispersos com a detonação”, afirmou.

Em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações podem ser novamente canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos.