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Cheia do rio

Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado

Por conta da cheia do rio, tráfego de veículos pesados ao distrito de Ponte do Itabapoana foi interrompido nesta terça-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:59

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:59

Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado
Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Por conta da cheia do Rio Itabapoana, o o tráfego de veículos pesados no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo,  foi interrompido nesta terça-feira (11). Segundo a Defesa Civil, a via, ES 297, que liga o local à BR 101, está liberada apenas para circulação de veículos menores, pois rodovia é estreita.
Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado
Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado Crédito: Adriano da Silva Neves
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira, carros de passeio e motos continuam com acesso permitido. Desde a segunda-feira (10), ruas ficaram totalmente alagadas após o Rio Itabapoana transbordar.
O bloqueio causou confusão no trânsito pela manhã e servidores do município orientaram os motoristas. A expectativa é que o tráfego seja liberado com a redução do nível do rio. 
Para o coordenador, a interdição pode durar 48 horas. "Porque o pessoal não está respeitando, mas agora não tem mais como passar", explicou. Contudo, se o rio abaixar, o tempo será reduzido para 36 horas.
Diante disso, a rota alternativa pode ser feita pelo município de Bom Jesus do Norte, com passagem pela Ponte da Divisa sentido a Bom Jesus do Itabapoana, e acessando a RJ 230 com sentido a Santo Eduardo de Campos e Santa Maria de Campos, até chegar na BR-101.
Outra rota é seguir pela BR 101 até o estado do Rio de Janeiro, e pegar RJ 230 passando por Santa Maria de Campos, Santo Eduardo e chegando a Bom Jesus do Itabapoana, aumentando o trajeto em 15 km.

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