Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

Por conta da cheia do Rio Itabapoana, o o tráfego de veículos pesados no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, foi interrompido nesta terça-feira (11). Segundo a Defesa Civil, a via, ES 297, que liga o local à BR 101, está liberada apenas para circulação de veículos menores, pois rodovia é estreita.

Trânsito para veículos pesados em distrito de Mimoso do Sul é bloqueado Crédito: Adriano da Silva Neves

O bloqueio causou confusão no trânsito pela manhã e servidores do município orientaram os motoristas. A expectativa é que o tráfego seja liberado com a redução do nível do rio.

Para o coordenador, a interdição pode durar 48 horas. "Porque o pessoal não está respeitando, mas agora não tem mais como passar", explicou. Contudo, se o rio abaixar, o tempo será reduzido para 36 horas.

Diante disso, a rota alternativa pode ser feita pelo município de Bom Jesus do Norte, com passagem pela Ponte da Divisa sentido a Bom Jesus do Itabapoana, e acessando a RJ 230 com sentido a Santo Eduardo de Campos e Santa Maria de Campos, até chegar na BR-101.