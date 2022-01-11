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Alerta amarelo

Cidades do Sul do ES recebem novo alerta de chuvas intensas; veja locais

Novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas é válido das 10h10 desta terça-feira até as 10h de quarta-feira (12)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jan 2022 às 11:22

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 11:22

Alerta do Inmet e previsão do tempo do Incaper Crédito: Reprodução
Cidades do Sul do ES recebem novo alerta de chuvas intensas
O Espírito Santo recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas válido das 10h10 desta terça-feira até as 10h de quarta-feira (12). O alerta amarelo, de perigo potencial, compreende 11 municípios das regiões Caparaó e Sul. Como o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostrou, há previsão de chuva para essas localidades. 
Segundo o Inmet, nessas cidades pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir de 40 a 60 km/h. O risco é baixo para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira os municípios no alerta amarelo:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Divino de São Lourenço
  5. Dores do Rio Preto
  6. Guaçuí
  7. Ibitirama
  8. Irupi
  9. Iúna
  10. Mimoso do Sul
  11. São José do Calçado

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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