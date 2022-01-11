Cidades do Sul do ES recebem novo alerta de chuvas intensas; veja locais

- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Mimoso do Sul
- São José do Calçado
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).