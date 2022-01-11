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BR 482 é liberada após queda de barreira na Região do Caparaó

Rodovia, que liga os municípios de Alegre a Guaçuí, na Região do Caparaó, foi liberada às 22h desta segunda-feira (10)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2022 às 09:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 09:58

Rodovia é interditada por queda de barreira no Caparaó
Rodovia é interditada por queda de barreira no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
BR 482 é liberada após queda de barreira na Região do Caparaó
A BR 482, que liga os municípios de Alegre a Guaçuí, na Região do Caparaó, foi liberada às 22h desta segunda-feira (10). A rodovia federal ficou interditada no sentido Guaçuí, no km 97, no início da tarde de segunda após um desmoronamento de terra e árvores.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio aconteceu às 12h40, na saída de Celina para Alegre. Além da PRF, a Polícia Militar auxiliou na orientação aos motoristas no trecho até a limpeza total da rodovia por equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). As 22h, a via nos dois sentidos foi liberada.

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