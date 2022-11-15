Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória e Vila Velha

Terceira Ponte é liberada após ato de manifestantes bolsonaristas

Manifestantes ocuparam os dois sentidos da ponte na tarde desta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República; ponte ficou parcialmente fechada por pouco mais de uma hora
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 nov 2022 às 14:38

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 14:38

Terceira Ponte foi parcialmente interditada nos dois sentidos na tarde desta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, para protestos de grupos de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições 2022. Por volta das 15h30, as vias já estavam liberadas. 
Segundo a Rodosol, administradora da via, o primeiro ato começou às 14h13. Os manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, por volta de 12h30 e, cerca de duas horas depois, iniciaram a caminhada no sentido Vitória - Vila Velha. A expectativa é que o ato termine no 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, na Prainha.
A Rodosol explicou ainda que, apesar da manifestação, os veículos conseguiram passar lentamente pela Terceira Ponte.
Já a segunda manifestação começou por volta das 14h39, no sentido Vila Velha - Vitória, e chegou a interditar todas as faixas. Poucos minutos depois, às 14h56, a via foi liberada. 
Em um comunicado oficial, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que os eventos desta terça-feira (15) foram monitorados por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que reuniu representantes de diversos órgãos, incluindo Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha e Rodosol.
"Por volta das 14:20, cerca de 700 manifestantes a pé iniciaram a travessia da Terceira Ponte, saindo da Praça do Papa, em Vitória, se encontrando com outro grupo que se concentrava na Prainha de Vila Velha. Houve necessidade de interdição do trânsito no sentido Vila Velha, com liberação total por volta das 15:20. Não houve intercorrências", ressaltaram.
Ainda segundo a Sesp, às 17h20, cerca de 15 mil pessoas estavam reunidas na região da Prainha.

Protesto no ES de bolsonaristas insatisfeitos com resultado das eleições no Brasil

Veja Também

Suspeito é preso com R$ 905 em sacola após assalto a farmácia na Serra

Motociclista morre em acidente com dois caminhões na BR 101 no Norte

Polícia investiga tentativas de assassinato em bar e forró na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados