Terceira Ponte é liberada após ato de manifestantes bolsonaristas

Terceira Ponte foi parcialmente interditada nos dois sentidos na tarde desta terça-feira (15), feriado de Proclamação da República, para protestos de grupos de manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições 2022. Por volta das 15h30, as vias já estavam liberadas.

Segundo a Rodosol, administradora da via, o primeiro ato começou às 14h13. Os manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, por volta de 12h30 e, cerca de duas horas depois, iniciaram a caminhada no sentido Vitória - Vila Velha. A expectativa é que o ato termine no 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, na Prainha.

A Rodosol explicou ainda que, apesar da manifestação, os veículos conseguiram passar lentamente pela Terceira Ponte.

Já a segunda manifestação começou por volta das 14h39, no sentido Vila Velha - Vitória, e chegou a interditar todas as faixas. Poucos minutos depois, às 14h56, a via foi liberada.

Em um comunicado oficial, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que os eventos desta terça-feira (15) foram monitorados por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que reuniu representantes de diversos órgãos, incluindo Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha e Rodosol.

"Por volta das 14:20, cerca de 700 manifestantes a pé iniciaram a travessia da Terceira Ponte, saindo da Praça do Papa, em Vitória, se encontrando com outro grupo que se concentrava na Prainha de Vila Velha. Houve necessidade de interdição do trânsito no sentido Vila Velha, com liberação total por volta das 15:20. Não houve intercorrências", ressaltaram.

Ainda segundo a Sesp, às 17h20, cerca de 15 mil pessoas estavam reunidas na região da Prainha.