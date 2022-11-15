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Homens feridos

Polícia investiga tentativas de assassinato em bar e forró na Grande Vitória

Homem foi ferido com uma facada em São Pedro, Vitória, e o outro levou um tiro quando estava em um forró no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Autores não foram identificados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2022 às 13:32

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 13:32

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois homens foram vítimas de tentativa de assassinato na tarde de segunda-feira (14) e na madrugada desta terça-feira (15), de acordo com informações da Polícia Militar, em um bar no bairro São Pedro, Vitória, e em um forró realizado no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, respectivamente.
No primeiro caso, o homem, de 31 anos, foi ferido por uma faca no abdômen e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, em Vitória, onde relatou o caso aos policiais militares.
Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima contou que teria sido golpeada durante uma discussão em um bar no bairro São Pedro, mas não soube informar a autoria e motivação da tentativa de homicídio.
O segundo caso ocorreu no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, enquanto o homem estava em um forró com a esposa. De acordo com o relato da vítima aos policiais militares, três pessoas de bicicleta efetuaram disparos e ele se escondeu após perceber que havia sido atingido.
Ele seguiu para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, onde foi ouvido pelos policiais. Os autores dos disparos não foram identificados pelo homem baleado.
Conforme informou a Polícia Civil em nota, os dois casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município onde os fatos aconteceram. Nenhum suspeito foi detido até o momento.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br

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