Polícia investiga tentativas de assassinato em bar e forró na Grande Vitória

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois homens foram vítimas de tentativa de assassinato na tarde de segunda-feira (14) e na madrugada desta terça-feira (15), de acordo com informações da Polícia Militar , em um bar no bairro São Pedro, Vitória, e em um forró realizado no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, respectivamente.

No primeiro caso, o homem, de 31 anos, foi ferido por uma faca no abdômen e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, em Vitória, onde relatou o caso aos policiais militares.

Em nota, a Polícia Militar informou que a vítima contou que teria sido golpeada durante uma discussão em um bar no bairro São Pedro, mas não soube informar a autoria e motivação da tentativa de homicídio.

O segundo caso ocorreu no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, enquanto o homem estava em um forró com a esposa. De acordo com o relato da vítima aos policiais militares, três pessoas de bicicleta efetuaram disparos e ele se escondeu após perceber que havia sido atingido.

Ele seguiu para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, onde foi ouvido pelos policiais. Os autores dos disparos não foram identificados pelo homem baleado.

Conforme informou a Polícia Civil em nota, os dois casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município onde os fatos aconteceram. Nenhum suspeito foi detido até o momento.