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Nos dois sentidos

Terceira Ponte é interditada para resgate do Corpo de Bombeiros

A informação foi dada pela Rodosol, empresa que administra a via, na manhã desta quinta-feira (3).  Às 11h02, a Rodosol informou que a ocorrência foi finalizada. Às 11h09, a via foi liberada nos dois sentidos

Publicado em 

03 mar 2022 às 10:39

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:39

Terceira Ponte é interditada para resgate do Corpo de Bombeiros
Terceira Ponte foi interditada para resgate do Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução/Rodosol
Terceira Ponte precisou ser interditada nos dois sentidos por solicitação do Corpo de Bombeiros para uma operação de urgência/emergência na manhã desta quinta-feira (3). Viaturas da corporação deram apoio no vão central da via. A informação foi dada pela Rodosol, empresa que administra a via, às 10h25.  Às 11h02, a Rodosol informou que a ocorrência foi finalizada. Às 11h09, a via foi liberada nos dois sentidos.

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