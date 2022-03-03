Terceira Ponte é interditada para resgate do Corpo de Bombeiros

A Terceira Ponte precisou ser interditada nos dois sentidos por solicitação do Corpo de Bombeiros para uma operação de urgência/emergência na manhã desta quinta-feira (3). Viaturas da corporação deram apoio no vão central da via. A informação foi dada pela Rodosol, empresa que administra a via, às 10h25. Às 11h02, a Rodosol informou que a ocorrência foi finalizada. Às 11h09, a via foi liberada nos dois sentidos.
ONDE ENCONTRAR AJUDA
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