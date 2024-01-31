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Estrada de Juncado

Técnico ambiental da Reserva Biológica de Sooretama morre em acidente

Oliveiro Ferreira de Sousa era servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e atuava na reserva; ele estava na direção de um carro que bateu em uma palmeira
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

31 jan 2024 às 15:44

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 15:44

Servidor do ICMBio morre em acidente em Sooretama
Oliveiro Ferreira de Sousa morreu após uma colisão na Estrada de Juncado, em Sooretama Crédito: Redes sociais
Um servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), identificado como Oliveiro Ferreira de Sousa, morreu após uma colisão na Estrada de Juncado, em Sooretama, no Norte capixaba, no início da manhã desta quarta-feira (31).
À Polícia Militar, o carona informou que ele e Oliveiro estavam a caminho do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens, o Instituto Cereias, localizado em Aracruz. Em dado momento, o colega, ao passar por um trecho de descida na pista, em uma curva, perdeu o controle da direção da L200 e a caminhonete colidiu em uma palmeira. 
Oliveiro foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Linhares e foi encaminhado ao pronto atendimento de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito durante o atendimento médico. O carona também foi encaminhado à mesma unidade com ferimentos leves.
Servidor do ICMBio morre em acidente em Sooretama
Condutor perdeu o controle e veículo colidiu contra um pé de palmeira Crédito: Leitor A Gazeta
Oliveiro era técnico ambiental e trabalhava na Reserva Biológica de Sooretama. Em nota de pesar, o ICMBio prestou condolências à família, amigos e colegas de trabalho do servidor. 

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