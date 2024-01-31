Técnico ambiental da Reserva Biológica de Sooretama morre em acidente

Oliveiro Ferreira de Sousa morreu após uma colisão na Estrada de Juncado, em Sooretama Crédito: Redes sociais

Um servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), identificado como Oliveiro Ferreira de Sousa, morreu após uma colisão na Estrada de Juncado, em Sooretama , no Norte capixaba, no início da manhã desta quarta-feira (31).

À Polícia Militar, o carona informou que ele e Oliveiro estavam a caminho do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens, o Instituto Cereias, localizado em Aracruz. Em dado momento, o colega, ao passar por um trecho de descida na pista, em uma curva, perdeu o controle da direção da L200 e a caminhonete colidiu em uma palmeira.

Oliveiro foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Linhares e foi encaminhado ao pronto atendimento de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito durante o atendimento médico. O carona também foi encaminhado à mesma unidade com ferimentos leves.

Condutor perdeu o controle e veículo colidiu contra um pé de palmeira Crédito: Leitor A Gazeta