Técnico ambiental da Reserva Biológica de Sooretama morre em acidente

Um servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), identificado como Oliveiro Ferreira de Sousa, morreu após uma colisão na Estrada de Juncado, em Sooretama, no Norte capixaba, no início da manhã desta quarta-feira (31).
À Polícia Militar, o carona informou que ele e Oliveiro estavam a caminho do Centro de Reintrodução de Animais Selvagens, o Instituto Cereias, localizado em Aracruz. Em dado momento, o colega, ao passar por um trecho de descida na pista, em uma curva, perdeu o controle da direção da L200 e a caminhonete colidiu em uma palmeira.
Oliveiro foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Linhares e foi encaminhado ao pronto atendimento de Sooretama, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito durante o atendimento médico. O carona também foi encaminhado à mesma unidade com ferimentos leves.
Oliveiro era técnico ambiental e trabalhava na Reserva Biológica de Sooretama. Em nota de pesar, o ICMBio prestou condolências à família, amigos e colegas de trabalho do servidor.