Rotatória do Ó: mudanças no trânsito causam retenções na Serra

Trânsito na Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Motoristas que passam pela Rotatória do Ó, localizada em frente ao Hospital Estadual Dório Silva, na Serra , devem ter paciência e ficarem atentos. Para iniciar a segunda fase das obras no local, a prefeitura realizou, no último fim de semana, mudanças para quem trafega pela região e as alterações complicaram o trânsito nesta segunda-feira (27), primeiro dia útil após as modificações.

Muitos condutores acostumados a passar pela região foram surpreendidos pelas mudanças e houve registro de retenções na via. A prefeitura informou haver placas de sinalização no local e disse que a Guarda Municipal de Trânsito auxilia o tráfego de veículos nos pontos com mudança de rota.

Trânsito intenso é registrado na Rotatória do Ó, em Laranjeiras Crédito: Leitor | A Gazeta

O Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) explicou que será realizado um novo desvio para os veículos que seguirem pela Avenida Eldes Scherrer Souza, sentido Jacaraípe. No local, serão disponibilizadas duas opções de acesso: uma para Feu Rosa (pela Av. Central B) e outra para Morada de Laranjeiras (Av. Copacabana).

Após passar pelo trecho, ao transitar na Av. Central B, os motoristas também devem ficar atentos aos dois novos desvios com acessos às ruas Três B e Dois B, ligando a Rua Holdercim e com saída para a Rua Um A e Av. Eldes Scherrer Souza, sentido BR 101

É necessário ressaltar que:

Rua Três B - fica destinada a ônibus, caminhões e veículos maiores;



fica destinada a ônibus, caminhões e veículos maiores; Rua Dois B - fica destinada a carros e veículos menores;



fica destinada a carros e veículos menores; ​Ruas Um A e Um B - servirão como retorno para os veículos de ambos os destinos.



Os veículos que estiverem saindo do bairro Morada de Laranjeiras sentido BR 101, seguindo pela Avenida Copacabana, devem fazer o desvio pela Rua Geraldo Del Puppo e realizar o retorno na rotatória da Avenida Talma Rodrigues.

CONFIRA O MAPA COM AS ALTERAÇÕES:

Mudanças no trânsito na Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras , na Serra Crédito: Divulgação/ Prefeitura da Serra

Prefeitura da Serra disse que, além de sinalizar as intervenções, também vai promover uma campanha de conscientização, junto ao Batalhão de Trânsito, para reforçar a segurança e auxiliar os motoristas.

OBRAS NA ROTATÓRIA ENTRAM NA 2ª FASE

Essas mudanças no trânsito, segundo a administração municipal, são necessárias para o início da segunda fase da obra do Rotatória do Ó, com a mobilização de equipamentos e pessoal, que ocorrerá a partir desta terça-feira (28).