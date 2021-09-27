Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja as modificações

Rotatória do Ó: mudanças no trânsito causam retenções na Serra

Prefeitura realizou mudanças nos acessos a bairros em vias no entorno para possibilitar o início da segunda fase da obra na rotatória. Primeiro dia das modificações foi nesta segunda (27)

Publicado em 

27 set 2021 às 20:22

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 20:22

Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras , na Serra
Trânsito na Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Motoristas que passam pela Rotatória do Ó, localizada em frente ao Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, devem ter paciência e ficarem atentos. Para iniciar a segunda fase das obras no local, a prefeitura realizou, no último fim de semana, mudanças para quem trafega pela região e as alterações complicaram o trânsito nesta segunda-feira (27), primeiro dia útil após as modificações.
Muitos condutores acostumados a passar pela região foram surpreendidos pelas mudanças e houve registro de retenções na via. A prefeitura informou haver placas de sinalização no local e disse que a Guarda Municipal de Trânsito auxilia o tráfego de veículos nos pontos com mudança de rota.
Trânsito na Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras , na Serra
Trânsito intenso é registrado na Rotatória do Ó, em Laranjeiras Crédito: Leitor | A Gazeta
O Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) explicou que será realizado um novo desvio para os veículos que seguirem pela Avenida Eldes Scherrer Souza, sentido Jacaraípe. No local, serão disponibilizadas duas opções de acesso: uma para Feu Rosa (pela Av. Central B) e outra para Morada de Laranjeiras (Av. Copacabana).
Após passar pelo trecho, ao transitar na Av. Central B, os motoristas também devem ficar atentos aos dois novos desvios com acessos às ruas Três B e Dois B, ligando a Rua Holdercim e com saída para a Rua Um A e Av. Eldes Scherrer Souza, sentido BR 101
É necessário ressaltar que: 
  • Rua Três B - fica destinada a ônibus, caminhões e veículos maiores; 
  • Rua Dois B - fica destinada a carros e veículos menores; 
  • Ruas Um A e Um B - servirão como retorno para os veículos de ambos os destinos.
Os veículos que estiverem saindo do bairro Morada de Laranjeiras sentido BR 101, seguindo pela Avenida Copacabana, devem fazer o desvio pela Rua Geraldo Del Puppo e realizar o retorno na rotatória da Avenida Talma Rodrigues.

CONFIRA O MAPA COM AS ALTERAÇÕES: 

Mudanças no trânsito na Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras , na Serra
Mudanças no trânsito na Rotatória do Ó, no Parque Residencial Laranjeiras , na Serra Crédito: Divulgação/ Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra disse que, além de sinalizar as intervenções, também vai promover uma campanha de conscientização, junto ao Batalhão de Trânsito, para reforçar a segurança e auxiliar os motoristas.

OBRAS NA ROTATÓRIA ENTRAM NA 2ª FASE

Essas mudanças no trânsito, segundo a administração municipal, são necessárias para o início da segunda fase da obra do Rotatória do Ó, com a mobilização de equipamentos e pessoal, que ocorrerá a partir desta terça-feira (28). 
Durante esta semana, haverá aumento gradativo do efetivo e de maquinários a fim de atender e acelerar a execução dos serviços a partir do dia 4 de outubro, segunda-feira da próxima semana.

Veja Também

ES anuncia projeto para instalar rampa de escape na "Curva da Morte"

Carro capota em acidente com carretas na BR 101, na Serra

Serra da Aliança: caminhão tomba ao passar por trecho interditado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal laranjeiras Serra trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados