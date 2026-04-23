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Antigo trecho da BR 101

Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra

Secretaria de Obras do município ainda não deu uma previsão para a instalação dos dispositivos; equipamentos serão mantidos nos mesmos pontos quando a via ainda era uma rodovia federal

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 17:57

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

23 abr 2026 às 17:57
Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Prefeitura ainda não realizou a instalação de radares na Avenida Mestre Álvaro Samyr Dionízio

Após cerca de dois meses de municipalização do trecho da Avenida Mestre Álvaro (antiga BR 101), na Serra, ainda não há previsão para a instalação e funcionamento dos novos radares na via. A afirmação foi dada pela secretária de obras da cidade, Izabela Roriz, em entrevista ao site A Gazeta, nesta quinta-feira (23).


Conforme a chefe da pasta, a empresa que irá realizar a instalação dos equipamentos já foi contratada pelo município, porém ainda é necessário que seja feita uma aferição pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Além disso, não houve a publicação do edital de validação.


“Os dispositivos cumprirão os procedimentos legais obrigatórios, que incluem a instalação, a aferição técnica pelo Inmetro e a publicação dos editais de validação. Somente após a conclusão dessas etapas estarão aptos a iniciar a fiscalização”, disse a secretária.


Mais radares?

Izabela ainda destacou que não serão instalados radares em novos pontos da Avenida Mestre Álvaro. "Os dispositivos serão colocados nos mesmos locais onde já existiam quando o trecho era federal. A velocidade máxima continuará sendo de 60 km/h e não terá mudança nos valores das multas, pois está em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", destacou.


Em fevereiro deste ano, a reportagem de A Gazeta apurou que o processo de substituição dos radares havia iniciado. Serão nove equipamentos instalados nos dois sentidos da Avenida Mestre Álvaro, entre o bairro Belvedere e o Viaduto de Carapina.


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