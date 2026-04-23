Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra

Após cerca de dois meses de municipalização do trecho da Avenida Mestre Álvaro (antiga BR 101), na Serra, ainda não há previsão para a instalação e funcionamento dos novos radares na via. A afirmação foi dada pela secretária de obras da cidade, Izabela Roriz, em entrevista ao site A Gazeta, nesta quinta-feira (23).





Conforme a chefe da pasta, a empresa que irá realizar a instalação dos equipamentos já foi contratada pelo município, porém ainda é necessário que seja feita uma aferição pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Além disso, não houve a publicação do edital de validação.





“Os dispositivos cumprirão os procedimentos legais obrigatórios, que incluem a instalação, a aferição técnica pelo Inmetro e a publicação dos editais de validação. Somente após a conclusão dessas etapas estarão aptos a iniciar a fiscalização”, disse a secretária.



