Protesto interdita Avenida Carlos Lindenberg na Glória, em Vila Velha

No entanto, moradores do bairro que presenciaram a ação afirmam que, quando a Guarda Municipal chegou ao local, não havia nenhum suspeito. Segundo os manifestantes, o protesto tem o objetivo de reivindicar mais segurança e tranquilidade nas comunidades da região.

Equipes da Guarda Municipal de Vila Velha e do Batalhão de Trânsito da PM foram enviadas ao local para fazer os desvios necessários no trânsito e monitorar a situação. Ainda segundo a Guarda Municipal, por volta das 17h30 os manifestantes se dispersaram e o trânsito na via foi reorganizado em conjunto com o Batalhão de Trânsito.