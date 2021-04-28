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Protesto interdita Avenida Carlos Lindenberg na Glória, em Vila Velha

De acordo com equipes da Guarda Municipal, a manifestação foi promovida por moradores de uma comunidade próxima devido a um confronto entre guardas e suspeitos na noite desta terça-feira (28)

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:44

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

28 abr 2021 às 15:44
Protesto provoca interdição na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Protesto provoca interdição na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Internauta
Um protesto realizado por moradores interditou os dois sentidos da Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (28). De acordo com informações da Guarda Municipal, durante a ação, os manifestantes atearam fogo a entulhos para impedir a passagem de veículos. 
A Guarda informou que o ato foi promovido por moradores de uma comunidade próxima após uma ocorrência registrada na noite desta terça-feira (27), durante uma operação de patrulhamento em Jaburuna, próximo à região. Segundo a corporação, os agentes faziam um patrulhamento no bairro quando receberam uma denúncia anônima de que havia homens armados em um local conhecido como Beco da Fofoca. Houve confronto entre guardas e suspeitos, que terminou com dois baleados.
"Cerca de 10 a 15 disparos foram dados contra nossas guarnições. O revide foi efetuado e mais um indivíduo foi alvejado e também socorrido. Mas ele foi socorrido pelos próprios colegas dele, que estavam no morro. Foi pedido apoio a mais guarnições da Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar também veio em apoio", explicou a comandante da Guarda de Vila Velha, Landa Marques.
No entanto, moradores do bairro que presenciaram a ação afirmam que, quando a Guarda Municipal chegou ao local, não havia nenhum suspeito. Segundo os manifestantes, o protesto tem o objetivo de reivindicar mais segurança e tranquilidade nas comunidades da região.
Equipes da Guarda Municipal de Vila Velha e do Batalhão de Trânsito da PM foram enviadas ao local para fazer os desvios necessários no trânsito e monitorar a situação.  Ainda segundo a Guarda Municipal, por volta das 17h30 os manifestantes se dispersaram e o trânsito na via foi reorganizado em conjunto com o Batalhão de Trânsito.

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