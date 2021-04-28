Protesto interdita Avenida Carlos Lindenberg na Glória, em Vila Velha

Um protesto realizado por moradores interditou os dois sentidos da Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (28). De acordo com informações da Guarda Municipal, durante a ação, os manifestantes atearam fogo a entulhos para impedir a passagem de veículos.
A Guarda informou que o ato foi promovido por moradores de uma comunidade próxima após uma ocorrência registrada na noite desta terça-feira (27), durante uma operação de patrulhamento em Jaburuna, próximo à região. Segundo a corporação, os agentes faziam um patrulhamento no bairro quando receberam uma denúncia anônima de que havia homens armados em um local conhecido como Beco da Fofoca. Houve confronto entre guardas e suspeitos, que terminou com dois baleados.
"Cerca de 10 a 15 disparos foram dados contra nossas guarnições. O revide foi efetuado e mais um indivíduo foi alvejado e também socorrido. Mas ele foi socorrido pelos próprios colegas dele, que estavam no morro. Foi pedido apoio a mais guarnições da Guarda de Vila Velha e a Polícia Militar também veio em apoio", explicou a comandante da Guarda de Vila Velha, Landa Marques.
No entanto, moradores do bairro que presenciaram a ação afirmam que, quando a Guarda Municipal chegou ao local, não havia nenhum suspeito. Segundo os manifestantes, o protesto tem o objetivo de reivindicar mais segurança e tranquilidade nas comunidades da região.
Equipes da Guarda Municipal de Vila Velha e do Batalhão de Trânsito da PM foram enviadas ao local para fazer os desvios necessários no trânsito e monitorar a situação. Ainda segundo a Guarda Municipal, por volta das 17h30 os manifestantes se dispersaram e o trânsito na via foi reorganizado em conjunto com o Batalhão de Trânsito.