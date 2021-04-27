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Av. Luciano das Neves

Acidente entre ônibus do Transcol e carro é registrado em Vila Velha

A colisão ocorreu na Avenida Luciano das Neves, em Itapuã; ninguém ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Militar, logo após o acidente foi confeccionado um Boletim de Acidente de Trânsito

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 19:16

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 abr 2021 às 19:16
Acidente envolvendo um carro e um ônibus é registrado em Vila Velha.
Acidente envolvendo um carro e um ônibus do Transcol é registrado em Vila Velha Crédito: Colaborador/ A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Transcol foi registrado na Avenida Luciano das Neves, em Itapuã, Vila Velha. A colisão ocorreu no final da tarde desta terça-feira (27). Ninguém ficou ferido. 
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, logo após o acidente foi confeccionado um Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT) e os condutores foram liberados do local da colisão. 
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a GVBus, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, entretanto, até momento,  não obteve informações. 

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