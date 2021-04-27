Acidente entre ônibus do Transcol e carro é registrado em Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do Transcol foi registrado na Avenida Luciano das Neves, em Itapuã, Vila Velha. A colisão ocorreu no final da tarde desta terça-feira (27). Ninguém ficou ferido.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, logo após o acidente foi confeccionado um Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT) e os condutores foram liberados do local da colisão.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a GVBus, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, entretanto, até momento, não obteve informações.