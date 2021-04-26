Motorista embriagado e com CNH suspensa provoca acidente em Vitória

Um motorista de 26 anos perdeu o controle do veículo e se chocou contra dois carros na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Praia do Canto, na Capital, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o exame do bafômetro deu positivo para consumo de álcool e o motorista estava com a carteira de habilitação (CNH) suspensa. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.