Motorista embriagado e com CNH suspensa provoca acidente em Vitória

Um motorista de 26 anos perdeu o controle do veículo e se chocou contra dois carros na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Praia do Canto, na Capital, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o exame do bafômetro deu positivo para consumo de álcool e o motorista estava com a carteira de habilitação (CNH) suspensa. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
De acordo com o sargento Duarte, da PM, a namorada e a prima do condutor tiveram ferimentos leves em decorrência da batida. O nome do motorista e das vítimas não foram divulgados pela polícia.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência terá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.