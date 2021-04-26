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Reta da Penha

Motorista embriagado e com CNH suspensa provoca acidente em Vitória

Segundo a Polícia Militar, ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional; duas pessoas tiveram ferimentos leves

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 20:25

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

26 abr 2021 às 20:25
Em Vitória
Engavetamento envolve três veículos na Reta da Penha Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista de 26 anos perdeu o controle do veículo e se chocou contra dois carros na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Praia do Canto, na Capital, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, o exame do bafômetro deu positivo para consumo de álcool e o motorista estava com a carteira de habilitação (CNH) suspensa. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
De acordo com o sargento Duarte, da PM, a namorada e a prima do condutor tiveram ferimentos leves em decorrência da batida. O nome do motorista e das vítimas não foram divulgados pela polícia.
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência terá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.

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