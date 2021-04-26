Motorista perde o controle de carro e invade loja na Serra

Um carro invadiu uma loja de conserto de celulares em um acidente no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite do último domingo (25). Segundo moradores, o motorista invadiu e quebrou a parede da loja. As informações são da TV Gazeta.
Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou no local, testemunhas relataram que o motorista saiu do carro com sinais de embriaguez. Ele teria fugido do local e abandonado o veículo, deixando o prejuízo para o comerciante. A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Militar e Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso.
A Polícia Civil informou que não localizou nenhuma ocorrência sobre o caso na Delegacia Regional da Serra, e orientou que a vítima registre a ocorrência pessoalmente na delegacia ou faça o registro por meio da Delegacia Online, para que o órgão tome ciência do caso e inicie as investigações.
A Polícia Militar ainda não respondeu à demanda. Essa matéria será atualizada quando houver retorno.