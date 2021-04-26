Motorista perde o controle de carro e invade loja na Serra

Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou no local, testemunhas relataram que o motorista saiu do carro com sinais de embriaguez. Ele teria fugido do local e abandonado o veículo, deixando o prejuízo para o comerciante. A reportagem de A Gazeta acionou a Polícia Militar e Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso.