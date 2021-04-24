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Motociclista fica ferido em acidente com carro da prefeitura em Cachoeiro

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento exato da colisão. Vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 15:56

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 abr 2021 às 15:56
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento exato da colisão
O motociclista colidiu contra a lateral do carro Crédito: Internauta
Um motociclista ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele bateu em um carro da prefeitura da cidade que tentava cruzar a pista. A colisão aconteceu na rua Moreira, no bairro Independência, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Educação. 
No vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento é possível ver o momento exato em que o carro da prefeitura invade a pista contrária. O motociclista não consegue frear e bate na lateral do veículo.
Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado por cima do carro. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado, aguardando cirurgia.
prefeitura de Cachoeiro informou em nota que agentes da Guarda Civil Municipal estiveram no local para atender a ocorrência e que a prefeitura aguarda a realização da perícia sobre as causas do acidente para tomar as devidas providências em relação à conduta do servidor que dirigia o veículo.

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