Motociclista fica ferido em acidente com carro da prefeitura em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (23), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele bateu em um carro da prefeitura da cidade que tentava cruzar a pista. A colisão aconteceu na rua Moreira, no bairro Independência, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Educação.
No vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento é possível ver o momento exato em que o carro da prefeitura invade a pista contrária. O motociclista não consegue frear e bate na lateral do veículo.
Com a força da colisão, o motociclista foi arremessado por cima do carro. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado, aguardando cirurgia.
A prefeitura de Cachoeiro informou em nota que agentes da Guarda Civil Municipal estiveram no local para atender a ocorrência e que a prefeitura aguarda a realização da perícia sobre as causas do acidente para tomar as devidas providências em relação à conduta do servidor que dirigia o veículo.