Terceira Ponte é interditada no sentido Vitória após acidente

Terceira Ponte interditada no sentido Vitória na manhã desta quarta-feira (28) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Terceira Ponte foi interditada na manhã desta quarta-feira (28). O bloqueio aconteceu no sentido Vitória para atendimento a um acidente. Após o trabalho de retirada dos veículos envolvidos, o trânsito foi liberado às 6h33, de acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a via. Um congestionamento se formou no local. Para quem seguia em direção a Vila Velha, o trânsito estava normal.

Terceira Ponte é liberada após interdição nesta quarta Crédito: Reprodução/Rodosol

O QUE DIZ A RODOSOL

A Rodosol informou, por meio da assessoria de imprensa, que o acidente aconteceu às 5h38 no sentido norte (Vila Velha x Vitória) entre dois carros que rodaram na pista. Não houve feridos. "As duas pistas deste sentido ficaram fechadas para remoção dos veículos. Uma pista foi liberada 6h. Às 6h23, a Rodosol precisou interditar as duas pistas novamente para continuar com retirada de um dos veículos, que tinha um reboque, e, às 6h25, liberou uma pista novamente. As pistas do sentido norte foram totalmente liberadas às 6h33", completou.

DINÂMICA DO ACIDENTE

A Polícia Militar, que também atendeu a ocorrência, deu detalhes sobre a dinâmica do acidente. Disse que o condutor de um Toyota Etios colidiu na traseira de um Volkswagen Saveiro, que perdeu o controle e atingiu a mureta de proteção. Segundo a PM, o motorista do Toyota fez o teste do bafômetro que deu positivo. Ele foi encaminhado para a delegacia. O motorista do Volkswagen também fez o teste e deu negativo.

"Na manhã desta quarta-feira (28), um veículo Toyota Etios seguia na Terceira Ponte no sentido Vila Velha - Vitória, quando colidiu na traseira de um Volkswagem Saveiro fazendo com que ele perdesse o controle e chocasse contra uma mureta. O condutor do Toyota fez o teste de etilômetro que deu positivo. O veículo foi removido pelo guincho da concessionária que administra a via e o motorista foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. O condutor do Volkswagem também realizou o teste, que deu negativo. Não houve vítimas".

Terceira Ponte é interditada no sentido Vitória após acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o condutor do Toyota, que deu positivo no teste do bafômetro, foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. Ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. Confira a resposta na íntegra:

"A Polícia Civil informa que o suspeito de 43 anos foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ele pagou a fiança estipulada pela autoridade policial e foi liberado para responder em liberdade. A assessoria da Polícia Civil não divulga valores de fianças."