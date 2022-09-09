PRF no ES investiga motorista que joga caminhão na frente de veículos

Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga o caso de uma ultrapassagem indevida que começou a circular nas redes sociais nesta semana. Segundo a corporação, a imprudência foi cometida por um motorista de uma transportadora do Espírito Santo , no último dia 2 de setembro. Durante a manobra, o homem – que não teve a identidade revelada – chega a afirmar que iria "para a morte".

Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o caminhoneiro faz a ultrapassagem, forçando três motoristas que vinham no sentido contrário a jogarem os próprios veículos – uma carreta e dois caminhões – para fora da pista, invadindo o acostamento.

"É outro que vai tomar 'bauzada', fica ligado. Eu vou, eu vou para a morte (...) Vai morrer 'nós' tudo. Eu estou avisando e ninguém está acreditando" Motorista - Ainda não identificado

Chefe da delegacia da PRF em Guarapari, Sergio Costa afirma que o vídeo foi feito pelo próprio motorista, que trabalha em uma empresa de transportes da cidade. Inicialmente, acreditava-se que o registro também tivesse ocorrido na região, mas investigações apontaram que a ultrapassagem aconteceu na BR 101 , na altura do município de Macaé, no Rio de Janeiro

Ele destaca ainda que esse tipo de comportamento é passível de penalização criminal e coloca a vida de outras pessoas em risco. "Há inúmeras possibilidades de colisão frontal nesse caso, que é um dos acidentes mais perigosos que existem. É a principal causa de mortes nas nossas rodovias", aponta.

DIFERENTES INFRAÇÕES

Procurada para comentar sobre o caso, a assessoria da PRF reforça que, logo que teve acesso ao vídeo, fez um levantamento para buscar a responsabilização do condutor junto à Polícia Judiciária. Segundo a corporação, o motorista cometeu, ao menos, três infrações de trânsito.

"Avaliando apenas o vídeo, apesar de o condutor ter ultrapassado em local permitido conforme a sinalização das linhas, ele foi imprudente, visto que não havia tempo hábil para realizar a ultrapassagem com segurança, infringindo o disposto no Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", explica por nota.

Caminhoneiro de empresa do ES afirma que "iria para morte” em vídeo que circula na internet Crédito: Leitor | A Gazeta

Conforme o Artigo 29 do CTB, está previsto que “todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre em uma extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.

PRF destaca que o motorista também infringiu o Artigo 191, por "forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro", e o Artigo 170, por dirigir "ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos".