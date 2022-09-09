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Que perigo!

PRF no ES investiga motorista que joga caminhão na frente de veículos

Vídeo mostra quando homem invade contramão e quase causa acidente na BR 101; investigação aponta que ele trabalha em transportadora de Guarapari
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 set 2022 às 17:52

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 17:52

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga o caso de uma ultrapassagem indevida que começou a circular nas redes sociais nesta semana. Segundo a corporação, a imprudência foi cometida por um motorista de uma transportadora do Espírito Santo, no último dia 2 de setembro. Durante a manobra, o homem – que não teve a identidade revelada – chega a afirmar que iria "para a morte".
Imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta mostram o momento em que o caminhoneiro faz a ultrapassagem, forçando três motoristas que vinham no sentido contrário a jogarem os próprios veículos – uma carreta e dois caminhões – para fora da pista, invadindo o acostamento.
"É outro que vai tomar 'bauzada', fica ligado. Eu vou, eu vou para a morte (...) Vai morrer 'nós' tudo. Eu estou avisando e ninguém está acreditando"
Motorista - Ainda não identificado
Chefe da delegacia da PRF em Guarapari, Sergio Costa afirma que o vídeo foi feito pelo próprio motorista, que trabalha em uma empresa de transportes da cidade. Inicialmente, acreditava-se que o registro também tivesse ocorrido na região, mas investigações apontaram que a ultrapassagem aconteceu na BR 101, na altura do município de Macaé, no Rio de Janeiro
Ele destaca ainda que esse tipo de comportamento é passível de penalização criminal e coloca a vida de outras pessoas em risco. "Há inúmeras possibilidades de colisão frontal nesse caso, que é um dos acidentes mais perigosos que existem. É a principal causa de mortes nas nossas rodovias", aponta. 

DIFERENTES INFRAÇÕES

Procurada para comentar sobre o caso, a assessoria da PRF reforça que, logo que teve acesso ao vídeo, fez um levantamento para buscar a responsabilização do condutor junto à Polícia Judiciária. Segundo a corporação, o motorista cometeu, ao menos, três infrações de trânsito.
"Avaliando apenas o vídeo, apesar de o condutor ter ultrapassado em local permitido conforme a sinalização das linhas, ele foi imprudente, visto que não havia tempo hábil para realizar a ultrapassagem com segurança, infringindo o disposto no Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", explica por nota.
Caminhoneiro de empresa do ES afirma que
Caminhoneiro de empresa do ES afirma que "iria para morte” em vídeo que circula na internet Crédito: Leitor | A Gazeta
Conforme o Artigo 29 do CTB, está previsto que “todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre em uma extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.
A PRF destaca que o motorista também infringiu o Artigo 191, por "forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro", e o Artigo 170, por dirigir "ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos".
Ambas as infrações são gravíssimas e preveem multa de mais de R$2 mil, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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