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São Gabriel da Palha

Porta de veículo em movimento abre e criança cai em asfalto no ES

Apesar do acidente, criança fica em pé após rolar no asfalto, aparentando não ter sofrido ferimentos mais graves
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

21 set 2023 às 16:00

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 16:00

Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato em que uma criança é lançada para fora de uma caminhonete em movimento no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. 
No flagrante, feito na tarde da última quarta-feira (20), é possível perceber que o veículo desce um pequeno morro e, ao fazer a curva, a porta se abre e a criança cai no asfalto. Em seguida, a vítima fica em pé, não apresentando graves ferimentos. 
A reportagem entrou em contato com a empresa elétrica que aparece no vídeo. Por telefone, uma funcionária relatou que tudo foi muito rápido e, por isso, as pessoas só foram perceber o que realmente aconteceu ao olhar as imagens da câmera de monitoramento.  Segundo a funcionária, uma mulher saiu da caminhonee e voltou para buscar a criança.

Cuidados ao transportar crianças

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar, que faz atendimentos a ocorrências de acidentes quando há vítimas, informou que não foi acionada. No entanto, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), a corporação orientou que todos os ocupantes do veículo, durante deslocamento estejam acomodados em seus lugares, respeitando a capacidade máxima de passageiros, cada um com seu cinto de segurança ou dispositivo de contenção adequado, no caso de crianças.
O Batalhão ainda orientou que os responsáveis não levem crianças no colo durante o deslocamento do automóvel, como aparenta ser o caso do vídeo flagrado em São Gabriel da Palha, pois os dispositivos de contenção são os equipamentos adequados e capazes de proporcionar a segurança necessária às crianças.
"Outro fator a ser observado é o travamento das portas antes de iniciar o deslocamento. Muitos veículos trazem a informação de porta não travada no painel. Caso o automóvel não possua a verificação por sensores, é importante que os ocupantes do veículo testem com as próprias mãos se as portas estão, de fato, fechadas antes de sair com o veículo", concluiu. 

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