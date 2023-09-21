Porta de veículo em movimento abre e criança cai em asfalto no ES

Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato em que uma criança é lançada para fora de uma caminhonete em movimento no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
No flagrante, feito na tarde da última quarta-feira (20), é possível perceber que o veículo desce um pequeno morro e, ao fazer a curva, a porta se abre e a criança cai no asfalto. Em seguida, a vítima fica em pé, não apresentando graves ferimentos.
A reportagem entrou em contato com a empresa elétrica que aparece no vídeo. Por telefone, uma funcionária relatou que tudo foi muito rápido e, por isso, as pessoas só foram perceber o que realmente aconteceu ao olhar as imagens da câmera de monitoramento. Segundo a funcionária, uma mulher saiu da caminhonee e voltou para buscar a criança.
Cuidados ao transportar crianças
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar, que faz atendimentos a ocorrências de acidentes quando há vítimas, informou que não foi acionada. No entanto, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), a corporação orientou que todos os ocupantes do veículo, durante deslocamento estejam acomodados em seus lugares, respeitando a capacidade máxima de passageiros, cada um com seu cinto de segurança ou dispositivo de contenção adequado, no caso de crianças.
O Batalhão ainda orientou que os responsáveis não levem crianças no colo durante o deslocamento do automóvel, como aparenta ser o caso do vídeo flagrado em São Gabriel da Palha, pois os dispositivos de contenção são os equipamentos adequados e capazes de proporcionar a segurança necessária às crianças.
"Outro fator a ser observado é o travamento das portas antes de iniciar o deslocamento. Muitos veículos trazem a informação de porta não travada no painel. Caso o automóvel não possua a verificação por sensores, é importante que os ocupantes do veículo testem com as próprias mãos se as portas estão, de fato, fechadas antes de sair com o veículo", concluiu.