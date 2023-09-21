PF é acionada após confusão durante embarque no Aeroporto de Vitória

Vídeos que circularam pelas redes sociais flagraram uma confusão no Aeroporto de Vitória, na terça-feira (19). Nas imagens, é possível ver agentes da Polícia Federal contendo pelo menos duas pessoas. Uma delas aparece sem camisa (confira acima).
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Zurich Airport, operadora que administra o terminal da Capital, disse que "na última terça-feira, a Polícia Federal foi acionada pela segurança do aeroporto para conter dois homens que estavam alterados na área de embarque do aeroporto. A partir da abordagem, a PF fica responsável pela ocorrência e pode prestar mais informações".
Apesar de questionada, até a publicação desta reportagem a Polícia Federal não havia dado retorno.