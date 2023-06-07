Pedestre morre após ser atropelado em ponto de ônibus na BR 101

Atualização Esta reportagem foi atualizada com a informação da morte da vítima do atropelamento, assim como sua identidade, repassada por familiares.

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma caminhonete em um ponto de ônibus às margens da BR 101 , em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (7). A vítima foi identificada como Joatã dos Santos, de 63 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Roberto Silvares, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos, segundo familiares.

Imagens de câmera de videomonitoramento (veja acima) mostram que, antes de atingir a vítima, a caminhonete se envolveu em um acidente com uma carreta, perdeu o controle, saiu da pista e subiu na calçada.

Carreta envolvida no acidente Crédito: Divulgação/PRF

De acordo com a apuração da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, os motoristas que se envolveram no acidente deram versões diferentes sobre o fato.

O condutor da caminhonete afirmou que tinha entrado na BR 101, vindo de uma rua lateral, e que a batida aconteceu porque a carreta, que já estava na via, não freou. Segundo ele, com o impacto, o pneu furou e o automóvel saiu desgovernado até atingir a vítima. Já o caminhoneiro contou que a caminhonete entrou na rodovia com certa velocidade e, por isso, ele não conseguiu evitar o acidente.

Caminhonete que atingiu pedestre na BR 101 Crédito: Raphael Verly