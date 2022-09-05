Pedestre morre atropelado por caminhonete em rodovia de Iúna

Um pedestre morreu ao ser atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux na ES 185, na localidade de Perdição, zona rural de Iúna, Região do Caparaó. O acidente aconteceu às 19h40 de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, João Batista de Araujo Lima, de 44 anos, morreu no local.
De acordo com o registro da polícia, o motorista da caminhonete, de 19 anos, contou que trafegava pela ES 185, quando, em dado momento, o homem atravessou a pista e ele não conseguiu evitar o acidente.
Uma ambulância passava pelo local e o médico constatou que a vítima estava em óbito. A Polícia Militar, então, acionou a perícia.
O veículo e o condutor, segundo o registro policial, estavam com a documentação dentro da legalidade. O motorista também passou por teste do etilômetro, e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.
A Polícia Civil disse que o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.