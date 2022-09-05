Pedestre morre atropelado por caminhonete em rodovia de Iúna

De acordo com o registro da polícia, o motorista da caminhonete, de 19 anos, contou que trafegava pela ES 185, quando, em dado momento, o homem atravessou a pista e ele não conseguiu evitar o acidente.

O veículo e o condutor, segundo o registro policial, estavam com a documentação dentro da legalidade. O motorista também passou por teste do etilômetro, e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.