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Acidente no Caparaó

Pedestre morre atropelado por caminhonete em rodovia de Iúna

João Batista de Araujo Lima, de 44 anos, foi atingido pelo veículo ao atravessar a pista, na noite de domingo (4)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 set 2022 às 10:52

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 10:52

Viatura da Polícia Militar
Segundo a Polícia Militar, vítima morreu no local  Crédito: Fernando Madeira
Um pedestre morreu ao ser atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux na ES 185, na localidade de Perdição, zona rural de Iúna, Região do Caparaó. O acidente aconteceu às 19h40 de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, João Batista de Araujo Lima, de 44 anos, morreu no local.
De acordo com o registro da polícia, o motorista da caminhonete, de 19 anos, contou que trafegava pela ES 185, quando, em dado momento, o homem atravessou a pista e ele não conseguiu evitar o acidente.
Uma ambulância passava pelo local e o médico constatou que a vítima estava em óbito. A Polícia Militar, então, acionou a perícia.
O veículo e o condutor, segundo o registro policial, estavam com a documentação dentro da legalidade. O motorista também passou por teste do etilômetro, e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.
Polícia Civil disse que o motorista foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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