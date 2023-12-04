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Na Fernando Ferrari

Passageiro fica ferido em acidente com quatro veículos em Vitória

Vítima estava na garupa da motocicleta, que bateu atrás de um dos carros envolvidos; caso ocorreu no começo da tarde desta segunda (4)
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

04 dez 2023 às 16:31

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 16:31

Uma ambulância Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e uma viatura da Guarda Municipal foram acionadas
Uma ambulância Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e uma viatura da Guarda Municipal foram acionadas para atender a ocorrência Crédito: Leitor| A Gazeta
Correção: Inicialmente, a Guarda Civil Municipal informou que a vítima seria o piloto da moto. A Polícia Militar, entretanto, esclareceu que, na verdade, a pessoa ferida estava na garupa da motocicleta. Título e texto foram corrigidos.
Uma pessoa que estava na garupa de uma motocicleta se feriu em um acidente envolvendo quatro veículos na tarde desta segunda-feira (4) na Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória. Segundo informações repassadas por populares para a Guarda Municipal de Vitória, a batida ocorreu quando o condutor de um dos veículos, que seguia da Serra para Vitória, teria freado bruscamente para virar à esquerda, mas acabou desistindo e voltando para a via.
Neste momento, outros dois veículos, que vinham logo atrás, também teriam freado e conseguiram parar. Porém, o motociclista que fazia corrida por aplicativo e trafegava próximo não conseguiu parar a tempo e colidiu com a moto na traseira de um carro. O passageiro sofreu algumas escoriações e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). 
O motorista do carro que realizou a manobra que causou o acidente não permaneceu no local, segundo a Guarda da Capital. 

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