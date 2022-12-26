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Balanço da PRF

Operação Natal 2022: ES tem redução de mortos e feridos nas BRs

Estado teve uma morte em acidente em rodovia federal neste ano, uma redução de 80% em relação a 2021, quando ocorreram cinco óbitos; número de feridos também caiu, de 29 para três

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 08:52

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 dez 2022 às 08:52
Polícia Rodoviária Federal e carga de granito na BR-262. Carga de Granito, PRF
Operação da PRF aconteceu entre os dias 22 e 25 de dezembro Crédito: Carlos Alberto Silva
O número de mortes em decorrência de acidentes em rodovias federais do Espírito Santo durante o período de quatro dias da Operação Natal teve queda de 80% neste ano de 2022, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda (26). Entre os dias 22 e 25 de dezembro, uma morte foi registrada. No ano anterior, foram cinco óbitos em decorrência de acidentes nas BRs. O número de feridos também caiu, de 29 para três – uma redução de 90%.
Números em 2022 
  • Um óbito em decorrência de acidentes
  • Três feridos em decorrência de acidentes
Números em 2021
  • 5 óbitos em decorrência de acidentes
  • 29 feridos em decorrência de acidentes
Ainda conforme o balanço da PRF, foi registrado um aumento na quantidade de acidentes sem vítimas em rodovias federais durante o período da Operação Natal: foram 15 registros em 2022, e, em 2021, ocorreu apenas um.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, menos pessoas e veículos foram abordados neste ano. As ações educativas em terminais rodoviários, no entanto, foram intensificadas. Foram recolhidos 55 veículos e um foi recuperado. Sete pessoas foram detidas durante a Operação Natal deste ano, uma a menos que no mesmo período de fiscalização do ano anterior.
Apesar da redução no número de abordagens a veículos e a pessoas, aumentou o número de motoristas autuados por alcoolemia, quando há indicação de álcool na circulação sanguínea. Foram 17 autuações por embriaguez ao volante e aumentou também o número de autuações por falta de cinto de segurança.
Operação Natal 2022 - ES tem redução de mortos e feridos nas BRs

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