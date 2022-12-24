Homem morre após carro despencar de viaduto em bairro de Vila Velha

Diego Alves, de 20 anos, morreu após cair de viaduto Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem identificado como Diego Alves, de 20 anos, morreu após capotar com o carro no Km 22 da Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha, na manhã deste sábado (24). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou o óbito do condutor.

A Polícia Militar constatou, no local, que um carro perdeu o controle ao passar sobre o viaduto da rodovia. Ele passou pelo espaço entre as pistas e despencou do viaduto para a pista de baixo.

Segundo postagens de familiares nas redes sociais, o irmão de Diego também faleceu há cerca de um ano. "Depois de 1 ano e 2 meses que minha tia enterrou o primeiro filho, hoje ela enterra o filho mais novo, o único que tinha ficado. Descanse em paz, meu primo", escreveu.