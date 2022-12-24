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Homem morre após carro despencar de viaduto em bairro de Vila Velha

Acidente aconteceu no Km 22 da Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2022 às 10:57
Diego Alves, de 20 anos, morreu após cair de viaduto
Diego Alves, de 20 anos, morreu após cair de viaduto Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem identificado como Diego Alves, de 20 anos, morreu após capotar com o carro no Km 22 da Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha, na manhã deste sábado (24). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou o óbito do condutor.
A Polícia Militar constatou, no local, que um carro perdeu o controle ao passar sobre o viaduto da rodovia. Ele passou pelo espaço entre as pistas e despencou do viaduto para a pista de baixo.
Segundo postagens de familiares nas redes sociais, o irmão de Diego também faleceu há cerca de um ano. "Depois de 1 ano e 2 meses que minha tia enterrou o primeiro filho, hoje ela enterra o filho mais novo, o único que tinha ficado. Descanse em paz, meu primo", escreveu.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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