Casal briga e homem é morto a facadas pela esposa na Serra

Crime aconteceu na localidade de Calogi, na zona rural da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 30 anos foi morto a facadas pela esposa na madrugada deste sábado (24), na localidade de Calogi, zona rural da Serra . Em depoimento à Polícia Militar , a mulher afirmou que o marido tentou matá-la com uma espingarda minutos antes, mas o tiro acertou a parede.

Consta no boletim de ocorrência da PM que as agressões começaram dentro de casa, após uma discussão. O homem, embriagado, agrediu a vítima e, em seguida, tentou atirar nela. Segundo o documento, o disparo passou próximo à cabeça da mulher.

Na tentativa de se proteger, conforme o boletim, ela entrou em luta corporal com o homem para tentar desarmá-lo. Nesse momento, pegou uma faca na cozinha e desferiu aproximadamente três golpes no marido: um na barriga e dois na região toráxica. Ainda em depoimento, a mulher afirmou que a briga começou no quarto e terminou do lado de fora da casa, onde ele foi a óbito.

A PM constatou, no local, que ela possuía escoriações no pescoço, no ombro, no cotovelo e na mão, causadas pela luta corporal. Além disso, "foi verificado que a arma de fogo realizou disparo, comprovando, assim, sua prestabilidade".

Questionada, a Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Especializada de Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde, após as oitivas, a delegada plantonista entendeu que ela agiu em legítima defesa e foi liberada. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

"Segundo a autoridade policial, apesar de relatar histórico de agressões e ameaças, a vítima não havia denunciado o suspeito anteriormente por medo. Foram identificados registros de boletim de ocorrência da ex-mulher do homem pelos crimes de violência doméstica, cometidos em Ecoporanga, de 2018 a 2019", destacou a nota.