Operação Fim de Ano: PM multa mais de 500 motoristas na Grande Vitória Crédito: Polícia Militar

Durante as fiscalizações da Operação Fim de Ano do Batalhão de Trânsito Polícia Militar, 534 motoristas foram multados nas rodovias estaduais da Grande Vitória. A ação, que aconteceu entre sexta-feira (29/12) e segunda-feira (1º), foi realizada em locais e horários estratégicos, segundo o BPTran.

Nos quatro dias de operação, a corporação informou ter registrado diversos tipos de infração, mas cinco foram mais frequentes:

Licenciamento atrasado, com 92 registros;

82 recusas ao teste do etilômetro;

13 condutores inabilitados. O Batalhão de Trânsito, inclusive, alerta quanto ao crime cometido a quem entrega ou permite que pessoa não habilitada conduza veículo automotor;

73 condutores foram flagrados sem o cinto de segurança e outros 42 utilizando o celular enquanto conduziam o veículo;

48 autos de infração que registraram condutores com calçado inadequado, gerando risco de perda do controle veicular.

Segundo a PM, durante as operações houve atenção a mais às condições de conservação dos veículos e ao consumo de bebida alcoólica de quem está na direção, um dos principais fatores de risco com resultado morte nas estradas. No período, o BPTran realizou 312 testes, anotando 82 recusas.

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Sem mortes

Apesar do número de pessoas multadas por infringir leis de trânsito, não houve mortes nas vias estaduais capixabas. No período da operação foram registrados 116 ocorrências de trânsito, sendo 81 delas sem vítimas, informadas eletronicamente através do site https://pm.es.gov.br/boletimtransito.