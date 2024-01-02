Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infrações

Operação Fim de Ano: PM multa mais de 500 motoristas na Grande Vitória

Nos quatro dias de ação, não foram registradas mortes no trânsito; durante o período, corporação registrou diversos tipos de infração, mas cinco foram mais frequentes
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 jan 2024 às 16:23

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 16:23

Operação Fim de Ano: PM multa mais de 500 motoristas na Grande Vitória
Operação Fim de Ano: PM multa mais de 500 motoristas na Grande Vitória Crédito: Polícia Militar
Durante as fiscalizações da Operação Fim de Ano do Batalhão de Trânsito Polícia Militar, 534 motoristas foram multados nas rodovias estaduais da Grande Vitória. A ação, que aconteceu entre sexta-feira (29/12) e segunda-feira (1º), foi realizada em locais e horários estratégicos, segundo o BPTran.
Nos quatro dias de operação, a corporação informou ter registrado diversos tipos de infração, mas cinco foram mais frequentes:
  • Licenciamento atrasado, com 92 registros; 
  • 82 recusas ao teste do etilômetro;
  • 13 condutores inabilitados. O Batalhão de Trânsito, inclusive, alerta quanto ao crime cometido a quem entrega ou permite que pessoa não habilitada conduza veículo automotor;
  • 73 condutores foram flagrados sem o cinto de segurança e outros 42 utilizando o celular enquanto conduziam o veículo;
  • 48 autos de infração que registraram condutores com calçado inadequado, gerando risco de perda do controle veicular.
Segundo a PM, durante as operações houve atenção a mais às condições de conservação dos veículos e ao consumo de bebida alcoólica de quem está na direção, um dos principais fatores de risco com resultado morte nas estradas. No período, o BPTran realizou 312 testes, anotando 82 recusas.
Operação Fim de Ano: PM multa mais de 500 motoristas na Grande Vitória

Sem mortes

Apesar do número de pessoas multadas por infringir leis de trânsito, não houve mortes nas vias estaduais capixabas. No período da operação foram registrados 116 ocorrências de trânsito, sendo 81 delas sem vítimas, informadas eletronicamente através do site https://pm.es.gov.br/boletimtransito.
Além disso, 39 pessoas ficaram feridas nas ocorrências registradas, mas não houve morte nos atendimentos registrados pela Unidade Especializada.

Veja Também

Mais um feriado marcado por vidas perdidas no trânsito no ES. Até quando?

Semáforos inteligentes e câmeras vigiam trânsito nos municípios do Sul

Homem fica uma hora embaixo de carreta após ser atropelado em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados