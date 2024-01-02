Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Encaminhado ao UPA

Homem fica uma hora embaixo de carreta após ser atropelado em Guarapari

Alguns vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que a via onde aconteceu o atropelamento acabou sendo interditada para atendimento
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 jan 2024 às 15:52

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 15:52

Um homem, que não teve o nome e idade divulgados, ficou uma hora embaixo de uma carreta após ter sido atropelado pelo veículo na manhã desta terça-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, com o acidente, que aconteceu no bairro Aeroporto, em Guarapari, a vítima ficou ferida e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
Alguns vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que a via onde aconteceu o atropelamento acabou sendo interditada para atendimento. Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítima e a PM informou que não há detalhes de como aconteceu o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Grande Vitória Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados