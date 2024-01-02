Homem fica uma hora embaixo de carreta após ser atropelado em Guarapari

Um homem, que não teve o nome e idade divulgados, ficou uma hora embaixo de uma carreta após ter sido atropelado pelo veículo na manhã desta terça-feira (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, com o acidente, que aconteceu no bairro Aeroporto, em Guarapari, a vítima ficou ferida e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.