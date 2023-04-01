Ônibus lotado com turistas mineiros fica destruído após incêndio no ES

Ônibus pega fogo em rodovia próxima a Venda Nova Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Um ônibus pegou fogo na BR 262, na região de Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1), por volta das 4 horas da manhã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia o transporte de passageiros que vinham de Belo Horizonte, Minas Gerais, e seguiam sentido Guarapari. Ao passar no km 98, percebeu fumaça em uma das rodas traseiras, logo em seguida, parou o veículo no acostamento.

O motorista pediu para que todos os passageiros saíssem do ônibus, mas quem estava no veículo conseguiu pegar apenas os pertences pessoais.

O fogo atingiu rapidamente todo o ônibus. A pista foi interditada totalmente para que o Corpo de Bombeiros apagasse as chamas e em seguida o trânsito foi liberado.