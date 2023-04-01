Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Ônibus lotado com turistas mineiros fica destruído após incêndio no ES

Veículo que trafegava com passageiros  de BH a caminho de Guarapari começou a pegar fogo em movimento. Problema ocorreu na BR 262, próxima a Venda Nova do Imigrante

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 15:09

Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

01 abr 2023 às 15:09
Ônibus pega fogo em rodovia próximo a Venda Nova
Ônibus pega fogo em rodovia próxima a Venda Nova Crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação
Um ônibus pegou fogo na BR 262, na região de Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1), por volta das 4 horas da manhã.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia o transporte de passageiros que vinham de Belo Horizonte, Minas Gerais, e seguiam sentido Guarapari. Ao passar no km 98, percebeu fumaça em uma das rodas traseiras, logo em seguida, parou o veículo no acostamento.

Veja Também

BR 101: acidente com caminhão de combustível interdita trecho em Iconha

O motorista pediu para que todos os passageiros saíssem do ônibus, mas quem estava no veículo conseguiu pegar apenas os pertences pessoais.
O fogo atingiu rapidamente todo o ônibus. A pista foi interditada totalmente para que o Corpo de Bombeiros apagasse as chamas e em seguida o trânsito foi liberado.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

LEIA MAIS

Motociclista morre em acidente na zona rural de Guaçuí

BR 101: motorista de carro morre após colidir com caminhão em Aracruz

Carro "abraça" poste em acidente grave em avenida de Vitória

Motociclista morre em acidente com caminhonete na ES 490 em Itapemirim

Grave acidente em São Domingos do Norte envolve carro e ônibus escolar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 PRF Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango malpassado: entenda os riscos à saúde e como evitar contaminações
O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados