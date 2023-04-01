Ônibus lotado com turistas mineiros fica destruído após incêndio no ES

Um ônibus pegou fogo na BR 262, na região de Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1), por volta das 4 horas da manhã.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia o transporte de passageiros que vinham de Belo Horizonte, Minas Gerais, e seguiam sentido Guarapari. Ao passar no km 98, percebeu fumaça em uma das rodas traseiras, logo em seguida, parou o veículo no acostamento.
O motorista pediu para que todos os passageiros saíssem do ônibus, mas quem estava no veículo conseguiu pegar apenas os pertences pessoais.
O fogo atingiu rapidamente todo o ônibus. A pista foi interditada totalmente para que o Corpo de Bombeiros apagasse as chamas e em seguida o trânsito foi liberado.
Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.