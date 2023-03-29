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Grave acidente em São Domingos do Norte envolve carro e ônibus escolar

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados; motorista do veículo menor sofreu ferimentos graves
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 mar 2023 às 17:23

Publicado em 29 de Março de 2023 às 17:23

Acidente entre carro e ônibus em São Domingos do Norte, nesta quarta-feira (29).
Acidente entre carro e ônibus em São Domingos do Norte, nesta quarta-feira (29). Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro e um ônibus escolar se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira (29), na localidade de Sabiá II, em São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, cinco estudantes que estavam no ônibus e o motorista do carro ficaram feridos.
Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atendimento. 
Para policiais militares, o condutor do ônibus informou seguir no sentido São Gabriel da Palha, quando o carro invadiu a contramão, provocando a colisão. Os alunos ficaram feridos levemente e foram socorridos por uma ambulância.

Acidente entre carro e um ônibus em São Domingos do Norte

Segundo a PM, o motorista do carro sofreu ferimentos graves e teve um braço arrancado com o impacto da batida. O homem foi encaminhado para um hospital em São Gabriel da Palha.
A PM informou ainda que o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo do álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Colatina para prestar o devido depoimento dos fatos.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de São Domingos do Norte, responsável pelo ônibus, informou que o veículo transportava alunos da escola Estadual para o interior do município. No momento do acidente, haviam 13 crianças no ônibus.
Das cinco crianças feridas, três foram atendidas no pronto socorro do município, e duas foram encaminhadas ao hospital de São Gabriel da Palha para avaliação ortopédica e conduta médica.
A Prefeitura afirmou que as crianças atendidas no pronto socorro de São Domingos já foram liberadas para casa e passam bem. As crianças encaminhadas para São Gabriel da Palha estão em avaliação médica.

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