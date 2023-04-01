Motociclista morre em acidente na zona rural de Guaçuí

Acidente na BR 482 em Guaçuí Crédito: PM

Um motociclista morreu após ser atingido frontalmente por um carro, na zona rural de Guaçuí , no Sul do Espírito Santo. O acidente foi na noite desta sexta-feira (31), na BR 482 e, de acordo com policiais militares, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez.

O atendimento foi feito pelo Samu, mas o condutor não resistiu à colisão frontal e morreu no local. A via chegou a ser interditada, mas foi liberada por volta das 00h15 deste sábado (1º), quando os veículos foram removidos.

Acidente na BR 482 em Guaçuí Crédito: PM

De acordo com a Polícia Militar, após liberação médica, o motorista do carro seria encaminhado à delegacia de Alegre para esclarecimentos. “O motorista do Gol foi encaminhado ao Pronto Socorro de Guaçuí, onde realizou o teste do bafômetro, sendo constatado 0,68 mg/L de Álcool por litro de sangue”, informam.