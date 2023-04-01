Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Motociclista morre em acidente na zona rural de Guaçuí

O acidente foi na noite desta sexta-feira (31), na BR 482 e, de acordo com policiais militares, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2023 às 13:57
Acidente
Acidente na BR 482 em Guaçuí Crédito: PM
Um motociclista morreu após ser atingido frontalmente por um carro, na zona rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O acidente foi na noite desta sexta-feira (31), na BR 482 e, de acordo com policiais militares, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez.
O atendimento foi feito pelo Samu, mas o condutor não resistiu à colisão frontal e morreu no local. A via chegou a ser interditada, mas foi liberada por volta das 00h15 deste sábado (1º), quando os veículos foram removidos.
Acidente
Acidente na BR 482 em Guaçuí Crédito: PM
De acordo com a Polícia Militar, após liberação médica, o motorista do carro seria encaminhado à delegacia de Alegre para esclarecimentos. “O motorista do Gol foi encaminhado ao Pronto Socorro de Guaçuí, onde realizou o teste do bafômetro, sendo constatado 0,68 mg/L de Álcool por litro de sangue”, informam.
O condutor da moto, que não possuía identificação, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.

Veja Também

BR 101: motorista de carro morre após colidir com caminhão em Aracruz

BR 101: acidente com caminhão de combustível interdita trecho em Iconha

Carro "abraça" poste em acidente grave em avenida de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Guaçuí motocicleta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados