Motociclista morre em acidente com caminhonete na ES 490 em Itapemirim

Um motociclista de 26 anos morreu em um acidente na rodovia ES 490, perto da entrada de Brejo Grande do Norte, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (30) Segundo a Polícia Militar, a vítima teria atingido uma caminhonete, que estava realizando uma conversão na rodovia.
A PM informou que quando a equipe chegou ao local, já havia uma ambulância particular e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando atendimento ao motociclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Testemunhas contaram aos policiais que a motocicleta seguia sentido Safra - Marataízes quando, na altura de Brejo Grande do Norte, uma caminhonete fez uma conversão na rodovia, entrando sentido à localidade. Neste momento, a moto em que o jovem estava atingiu o veículo.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá sob investigação. A polícia não informou se o motorista ficou no local para prestar socorro, nem explicou se ele foi submetido ao teste do bafômetro e os procedimentos adotados com o condutor.