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Atropelamento

Mulher morre ao ser atropelada por carro e moto em avenida de Cachoeiro

Acidente ocorreu na Avenida Jones dos Santos Neves, uma das mais movimentadas da cidade do Sul do Estado; vítima morreu no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 mai 2023 às 17:04

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 17:04

Mulher morre ao ser atropelada em avenida de Cachoeiro
Mulher morre ao ser atropelada em avenida de Cachoeiro Crédito: Matheus Passos
Uma mulher de 56 anos, identificada como Lenir Zenetti Zanardi, morreu após ser atropelada na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (5). De acordo com testemunhas à Polícia Militar, a mulher teria sido atingida por um carro e por uma motocicleta. O motorista não parou para prestar socorro.
O acidente foi por volta das 14h desta sexta-feira (05). De acordo com a apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Matheus Passos, que esteve no local, a mulher teria ido até a uma agência dos Correios e atravessou, pois havia deixado o carro estacionado do outro lado.
Lenir Zenetti Zanardi teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local do fato. O motociclista permaneceu no local e prestou a assistência necessária. Ainda, nenhuma restrição foi constatada quanto ao condutor ou veículo. O motociclista será encaminhado à Delegacia Regional do município para prestar o devido depoimento dos fatos.
A Polícia Militar ainda não tem informações do carro e do condutor que não prestou socorro.
Conforme a Polícia Civil, a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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