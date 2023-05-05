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Crime após discussão

Idoso morre esfaqueado, suspeito é agredido e acaba preso em Iúna

Família relatou à Polícia que o crime ocorreu após uma discussão, e o autor do crime tinha relação de amizade com a vítima
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

05 mai 2023 às 15:01

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 15:01

Um idoso de 73 anos morreu após ser esfaqueado, nessa quinta-feira (04), em Iúna, Sul do Espírito Santo. Um homem de 56 anos, que teria uma relação de amizade com a vítima, foi autuado em flagrante por homicídio.
A ocorrência foi na localidade Pito. Uma filha da vítima relatou à Polícia que tinha ouvido os dois homens discutindo em frente a residência da família e que, ao sair para verificar, viu que o pai já estava ferido e sangrando.
Com ajuda de sua mãe, ela até teria conseguido tirar a faca da posse do autor, mas o idoso já deu entrada no hospital em óbito. Quanto à briga dos dois, a filha ainda relatou que não sabia o motivo, afirmando que os envolvidos sempre foram amigos.
Além de ser contido e amarrado por populares, o suspeito apresentava diversas escoriações e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município, autuado em flagrante por homicídio, porte de arma branca e conduzido ao presídio.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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crime homicídio Iúna Polícia Civil
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