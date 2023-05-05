Idoso morre esfaqueado, suspeito é agredido e acaba preso em Iúna

Um idoso de 73 anos morreu após ser esfaqueado, nessa quinta-feira (04), em Iúna , Sul do Espírito Santo. Um homem de 56 anos, que teria uma relação de amizade com a vítima, foi autuado em flagrante por homicídio.

A ocorrência foi na localidade Pito. Uma filha da vítima relatou à Polícia que tinha ouvido os dois homens discutindo em frente a residência da família e que, ao sair para verificar, viu que o pai já estava ferido e sangrando.

Com ajuda de sua mãe, ela até teria conseguido tirar a faca da posse do autor, mas o idoso já deu entrada no hospital em óbito. Quanto à briga dos dois, a filha ainda relatou que não sabia o motivo, afirmando que os envolvidos sempre foram amigos.

Além de ser contido e amarrado por populares, o suspeito apresentava diversas escoriações e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Ibatiba. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia Regional do município, autuado em flagrante por homicídio, porte de arma branca e conduzido ao presídio.