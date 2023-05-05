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Gangue de terminal

Adolescentes são detidos por assalto a motorista de aplicativo na Serra

Vítima foi ameaçada com faca e teve carro roubado; segundo a PM, suspeitos fazem parte da "gangue do Terminal de Carapina", conhecida assim por cometer roubos no entorno do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 12:53

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 12:53

Carro do motorista de aplicativo
Carro do motorista de aplicativo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um motorista de aplicativo teve o carro roubado e uma faca apontada para o pescoço durante uma corrida na Serra, na madrugada desta sexta-feira (6). A Polícia Militar disse que três adolescentes suspeitos do crime foram apreendidos, e outro menor, de 13 anos, já foi identificado e está sendo procurado.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que os suspeitos solicitaram uma corrida de Jardim Limoeiro com desembarque em Jacaraípe.
“A vítima relata que foi demandada para uma corrida de Jardim Limoeiro a Jacaraípe, no meio do caminho, se utilizando de uma faca, anunciaram o assalto e levaram o veículo da vítima”, explicou Capitão da Polícia Militar Dávilla.
O carro do motorista de aplicativo foi abandonado em Jacaraípe, perto da lagoa Juara, já sem placa e todo revirado. Para a polícia, os adolescentes premeditaram tudo.
Depois do assalto, a Polícia Militar encontrou três dos quatro suspeitos, o trio é formado por adolescentes com idades entre 14 e 16 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra.
Na delegacia, um investigador da Polícia Civil reconheceu os adolescentes e afirmou que eles fazem parte da "gangue do Terminal de Carapina" – grupo conhecido assim por cometer crimes nas proximidades do local.
Faca usada para ameaçar motorista de aplicativo
Faca usada para ameaçar motorista de aplicativo Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Segundo a PM, o carro será devolvido ao motorista. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com os adolescentes apreendidos, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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