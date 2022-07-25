Motoristas se queixam de trânsito complicado no acesso à Segunda Ponte

(veja acima), é possível ver a fila de carros chegando à Curva do Saldanha, na altura do bairro Forte de São João. Motoristas e passageiros têm se queixado de constantes congestionamentos na região do Centro de Vitória , no acesso à Segunda Ponte , em direção a Cariacica Vila Velha . Em vídeos enviados por leitores, é possível ver a fila de carros chegando à Curva do Saldanha, na altura do bairro Forte de São João.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que as obras são de revitalização da Segunda Ponte no sentido Vitória para Cariacica. O órgão relata ainda que apenas uma faixa é interditada para os reparos, que contemplam a substituição de todas as juntas de dilatação da estrutura.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a Segunda Ponte é "um equipamento público localizado fora do território do município, por onde circula tráfego de interesses regional e interestadual e não apenas local".

Em relação aos questionamentos da reportagem sobre a orientação a motoristas e ação da Guarda Municipal para solucionar os impactos no trânsito da Capital, como visto no vídeo divulgado, a prefeitura disse apenas que os agentes de Trânsito da Guarda Municipal realizam ações orientadoras e controle de fluxo para garantir a segurança dos condutores na região e vias do Centro.

Nas redes sociais, moradores disseram que o trânsito têm ficado complicado quase todos os dias. Veja:

Todo dia agora esse trânsito em Vitória por conta de uma obra na segunda ponte — C A R D // RENAISSANCE (@assis_felipe) July 25, 2022

Obra na segunda ponte pouco inconveniente — André (@andresoares2033) July 25, 2022