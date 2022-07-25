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Vitória

Motoristas se queixam de trânsito complicado no acesso à Segunda Ponte

Nas redes sociais, reclamações são de que os constantes congestionamentos têm ocorrido justamente no horário de pico e alegam que seriam consequência de uma obra na ponte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2022 às 20:59

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 20:59

Motoristas e passageiros têm se queixado de constantes congestionamentos na região do Centro de Vitória, no acesso à Segunda Ponte, em direção a Cariacica e Vila Velha. Em vídeos enviados por leitores (veja acima), é possível ver a fila de carros chegando à Curva do Saldanha, na altura do bairro Forte de São João. 
Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que as obras são de revitalização da Segunda Ponte no sentido Vitória para Cariacica. O órgão relata ainda que apenas uma faixa é interditada para os reparos, que contemplam a substituição de todas as juntas de dilatação da estrutura.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a Segunda Ponte é "um equipamento público localizado fora do território do município, por onde circula tráfego de interesses regional e interestadual e não apenas local".
Em relação aos questionamentos da reportagem sobre a orientação a motoristas e ação da Guarda Municipal para solucionar os impactos no trânsito da Capital, como visto no vídeo divulgado, a prefeitura disse apenas que os agentes de Trânsito da Guarda Municipal realizam ações orientadoras e controle de fluxo para garantir a segurança dos condutores na região e vias do Centro.
Nas redes sociais, moradores disseram que o trânsito têm ficado complicado quase todos os dias. Veja:

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