Motoristas apontam melhora no fluxo da Terceira Ponte na volta para casa

Sentido de Vitória a Vila Velha na segunda-feira (28), dia após a inauguração. Crédito: Vitor Jubini

Após a inauguração marcada por pedalaço, drones e luzes, chegou o momento de ver se, na prática, a ampliação do número de faixas da Terceira Ponte vai fazer diferença no dia a dia das pessoas que circulam pela via. Nesta segunda-feira (28), quem passou por lá no horário de pico da tarde, por volta das 18h, avaliou que o trânsito estava com mais fluidez, mesmo que registrando alguns pontos de lentidão.

A aposentada Elineide Malini mora no acesso à praça do pedágio - e, por isso, encara o trecho todos os dias - notou uma mudança positiva. "Desde a Reta da Penha, eu estou achando uma maravilha", opinou.

A aposentada Elineide Malini mora perto da Terceira Ponte. Crédito: Vitor Jubini

Já o servidor público Geraldo Bandeira mora bem longe da ponte, em Conceição da Barra, no Norte capixaba. Embora não tenha uma referência de como é o fluxo diário, considerou que o trânsito estava fluindo com normalidade. "Eu não sabia como estava o fluxo antes. Para mim, hoje está normal. Eu estava até comentando que parece que não está acontecendo nada", falou ele sobre o horário de pico.

Geraldo Bandeira disse que nem parecia estar passando pela ponte em horário de pico Crédito: Vitor Jubini

O engenheiro eletricista Michel Salles também notou uma melhora no trânsito. Mas, para ele, a chuva também pode ter contribuído. "Está menos trânsito, mas eu achei que é por conta da chuva. O fluxo melhorou bastante. Mais para trás (na altura da Praça do Cauê), a gente também percebeu (melhora no trânsito). Aparentemente, melhorou", avaliou.

Michel Salles notou melhora, mas ele acredita que a chuva também pode ter influenciado. Crédito: Vitor Jubini

Mas ainda há quem tem receio com o tamanho das faixas de rolamento, como o advogado Ronaldo Maia. "Eu estou um pouco preocupado com a distância dos carros. Eu acho um pouco perigoso. Mas a gente vai aguardar, torcer para o melhor. Vamos tocar o barco", disse ele.

O advogado Ronaldo Maia disse estar preocupado com a distância entre os carros Crédito: Vitor Jubini

Além da terceira faixa da ponte, que é destinada a ônibus, motos e táxi, a Ciclovia Da Vida Detinha Son também foi oficialmente inaugurada no domingo (27), com pedalaço pela manhã e uma apresentação com luzes e drones à noite.