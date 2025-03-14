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Foi lançado para fora

Motorista perde controle da direção e morre após carro capotar em Linhares

Segundo a PM, testemunhas disseram que o veículo saiu da pista após passar em cima de uma área com areia

Publicado em 14 de Março de 2025 às 14:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 mar 2025 às 14:01
O motorista de um carro, de 36 anos, morreu após perder o controle da direção e capotar com o veículo na localidade de Córrego São Pedro, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (13). A vítima, que não teve o nome divulgado, teve a morte confirmada no local. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o corpo do condutor foi lançado para fora do automóvel.
Testemunhas disseram para a PM que o acidente aconteceu após o carro passar por uma parte de areia, que teria causado a perda da direção. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, informou a Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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