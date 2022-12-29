Motorista fica ferido após carreta de carvão tombar na BR 262, em Ibatiba

Uma carreta carregada de carvão coque tombou na manhã desta quinta-feira (29) na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu apenas lesões leves. A pista está fechada no sentido Belo Horizonte.
De acordo com a PRF, o acidente com a carreta Scania foi no km 148,3, por volta de 5h. Com o acidente, o semi-reboque carregado de carvão derramou o produto na pista e sentido crescente está interditado. Já o sentido Vitória está liberado.
A PRF aguarda o serviço de guincho para retirada do veículo da rodovia. O motorista foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibatiba com lesões leves. De acordo com a unidade, ele passa por exames.
BR 101
Na BR 101, no km 373, em Iconha, uma carreta sofreu um princípio de incêndio na noite desta quarta-feira (28), segundo informações da concessionária Eco 101. De acordo com o órgão, a carreta seguia sentido norte e, por volta das 19h42, começou a pegar fogo. Um caminhão-pipa e guincho deram apoio à ocorrência.
O motorista não ficou ferido. A faixa onde o veículo estava ficou interditada e foi totalmente liberada às 20h10.