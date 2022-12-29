Motorista fica ferido após carreta de carvão tombar na BR 262, em Ibatiba

Carreta caregada de carvão tomba em Ibatiba Crédito: Divulgação/ PRF

De acordo com a PRF, o acidente com a carreta Scania foi no km 148,3, por volta de 5h. Com o acidente, o semi-reboque carregado de carvão derramou o produto na pista e sentido crescente está interditado. Já o sentido Vitória está liberado.

A PRF aguarda o serviço de guincho para retirada do veículo da rodovia. O motorista foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibatiba com lesões leves. De acordo com a unidade, ele passa por exames.

Em Ibatiba/ES, no km 148 da BR 262, pista está parcialmente interditada no sentido Vitória - BH, devido tombamento de uma carreta. O acidente ocorreu por volta de 05 horas da manhã. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela localidade. — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 29, 2022

BR 101

Na BR 101, no km 373, em Iconha , uma carreta sofreu um princípio de incêndio na noite desta quarta-feira (28), segundo informações da concessionária Eco 101. De acordo com o órgão, a carreta seguia sentido norte e, por volta das 19h42, começou a pegar fogo. Um caminhão-pipa e guincho deram apoio à ocorrência.

Carreta pegou fogo na BR 101 em Iconha Crédito: Leitor| A Gazeta